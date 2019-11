"Disarm", la pianista Roberta Di Mario presenta il nuovo album a Roma

La compositrice e pianista Roberta Di Mario, presenta il suo nuovo album "Disarm" il prossimo 14 novembre a La Feltrinelli di via Appia Nuova 427.

Disarm

"Disarm" - uscito lo scorso 8 novembre - è il nuovo album della compositrice e pianista, pubblicato e distribuito da Warner Music Italy. Un progetto di pianismo contemporaneo, un concept album che racconta il disarmo declinato nelle sue forme più molteplici. Lalbum vanta anche importanti collaborazioni: la scrittrice Alessandra Sarchi, finalista nella cinquina al Premio Campiello 2017, che ha scritto i testi a cui ha dato voce la protagonista del teatro italiano, Andrèe Ruth Shammah.

Viviamo in un'era complessa e pericolosa, dove si ergono muri, dove la chiusura fisica ed emotiva pervade e insiste, invece di trasformarsi e aprirsi al dialogo e allinclusione. Deporre le armi interiori, smettere di difendersi, abbandonarsi, far crollare i muri, lasciarsi andare e unirsi allaltro, al nuovo, al diverso, allanima e allintimo. Disarmare con la non-azione. Consegnarsi e concedersi, senza riserva. Così come deve fare larte per aprirsi alla luce e alla bellezza. Così come deve fare la musica. Questo è il senso di Disarm. Un viaggio che dalla paura porta allapertura e alla speranza. Un viaggio che vuole disturbare, creare fratture per poi consolare.

Il progetto

Il progetto contiene 15 tracce, di cui 11 inedite, scritte, arrangiate e interpretate da Roberta Di Mario, dove la musica si disarma, si concede, dà valore e potenza alla parola e la parola si concede e restituisce valore e potenza alla musica.

“Disarm è il mio album migliore, il più maturo sicuramente, come così devessere. Sperimento nuove sonorità racconta lartista - e in controtendenza con il minimalismo pianistico di oggi non mi sottraggo talvolta a passaggi complessi, che non sono certo virtuosismi fini a sé stessi. Lascio però spazio a grandi distese, a pause e silenzi, alla parola e alla voce. In fondo il significato del disarmo e labbandono è proprio questo: concedersi allaltro e concedere. Disarmati, lascia che sia!", ha detto la pianista.

Questa la tracklist di Disarm: Le Présage, A collective consciousness, Voice 1, Disarm, Valzer in a minor, Pure, Anatomy of a sound, Voice 2, Empty room, Leda and the swan, Gerundio , Answer to a composer, Voice 3, A New beginning, Disarm piano solo.

Tra i brani del disco anche Valzer in A Minor brano scelto per la colonna sonora dello spot televisivo di Tiscali.

Roberta Di Mario, biografia

Compositrice/pianista. Diplomata con il massimo dei voti, lode e menzione donore al Conservatorio di Parma, oggi viene definita artista post/neo classica. Compositrice in un mondo di compositori, non lascia nulla fuori dal suo mondo creativo: teatro, musical, jazz, pop, ambient, soundtrack, elettronica creano in lei uno stile unico con una particolare cifra distintiva. Debutta nel 2011 con il suo primo album Tra il tempo e la distanza (Alfa Music), seguito nel 2014 da Lo stato delle Cose (Irma Records) con la collaborazione del produttore Pietro Cantarelli. Un doppio progetto che vede ben distinte le due anime artistiche in due differenti cd: Songs (musica e parole) e A Walk on the piano side (solo strumentale). Nello stesso anno compone Hands, soundtrack per il film Vivere il mondo di Botero eseguita in occasione della mostra internazionale di Botero in Italia e Giappone, e apre la mostra di arte indiana alla Biennale di Venezia con India the reveald mysteries. A dicembre 2016 è impegnata in una serie di concerti a New York City ospite del Consolato italiano per levento Meet the new Italian Music Artist in NY. Nel 2017 esce lalbum Illegacy, pubblicato con etichetta Warner Music Italy: dieci tracce che raccontano tanto di lei, ma soprattutto i suoi ascolti e il suo modo di percepire la musica, in tutti i suoi universi sonori e visivi. Il 2018 la vede impegnata in una serie di concerti di piano solo in giro per lItalia e lEuropa tra cui Bologna, Taormina, Arezzo, Milano, Pantelleria e Düsseldorf. Inoltre partecipa a Piano City Milano come pianista ufficiale di Radio Monte Carlo, è ospite alla rassegna Il Tempo delle donne alla Triennale di Milano e al Steinway Piano Festival di Cremona e partecipa a Piano City Palermo. A dicembre 2018 esce il singolo Valzer in A Minor, accompagnato da un videoclip presentato in anteprima sul sito del quotidiano La Repubblica. A maggio 2019 rilascia il singolo Leda and the Swan che anticipa luscita del nuovo concept album Disarm prevista a novembre su etichetta Warner Music Italy. Tra i suoi impegni più recenti: la partecipazione al Festival della Disobbedienza lo scorso aprile, lanteprima di PianocityMi 2019 il 16 Maggio (evento in collaborazione con Apple) e lesibizione sempre per PianocityMi il 18 maggio ai giardini della GAM. A settembre 2019 il brano Valzer in A Minor viene scelto da Tiscali per il nuovo spot dellazienda. Roberta Di Mario è artista Steinway.