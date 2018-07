Un salto nel vuoto tra il punk e l'heavy rock, mentre addenti un hamburger e una birra ghiacciata. Vuoi sentire una band rockettara, che ti colpisce dritto al petto con il primo accordo, ancor prima che tu riesca a dare un morso a quel panino o un sorso alla birra? DIRTY FENCES! Questa è la risposta!

Dirty Fences in concerto sul tetto del Lanificio

Band newyorkese tra le più potenti in circolazione, Dirty Fences cerca di sprigionare le stesse vibrazioni e l'energia dei live anche negli album (hamburger e birra sono extra).

Facile a dirlo, meno a farlo. Compito difficile per qualsiasi band, anche per gruppi del calibro di The Stones, che alla fine comunque riescono nell'impresa. La terza uscita dei Dirty Fences si intitola "Goodbye Love".



In sostanza Dirty Fences spazia tra heavy, punk e power pop, senza realmente entrare in nessuno dei tre, ma creando un sound unico e inconfondibile.



"Goodbye Love" vuole essere il trait d'union tra i Kiss, Cheap Trick e The Ramones, con influenze dei MC5, Green Day e XTC, il tutto mixato in modo impeccabile.