"D(i)ritti all'immagine": frontiere, diritti, guerre, migrazioni

A partire da giovedì 29 marzo l'Infopoint di Emergency a Roma (via IV novembre, 157/b) ospita "D(i)ritti all'immagine", una rassegna cinematografica composta da sei tra documentari e film di finzione per esplorare attraverso le immagini il significato delle frontiere, le opportunità e le difficoltà dell'integrazione, le atrocità delle guerre, le sfide delle migrazioni.



Realizzata con il sostegno di Rai Cinema, la rassegna proporrà la proiezione di ogni film - a ingresso gratuito - a partire dalle 18.30, seguita dall'incontro con i suoi autori e/o protagonisti e con un operatore di Emergency che ha affrontato sul campo, attraverso il suo lavoro quotidiano, le situazioni descritte nelle opere.



I FILM

MURI di Francesco Conversano e Nene Grignaffini

Documentario, 85'

Muri di sabbia, di mattoni, di filo spinato, di fantasmi della mente. Due storie: una si svolge lungo la linea di frontiera che divide gli Stati Uniti dal Messico, l'altra a Mitrovica, in Kosovo, dove un ponte divide la piccola cittadina in due.



TERRAFERMA di Emanuele Crialese

Film, 88'

E' la storia di un'isola siciliana, di pescatori, quasi intatta. Appena lambita dal turismo e al tempo stesso investita dagli arrivi dei migranti e dalla regola nuova del respingimento: la negazione stessa della cultura del mare, che obbliga al soccorso.



WARD 54 di Monica Maggioni

Documentario, 63'

Kris Goldsmith è un giovane soldato dell’esercito americano. Al suo ritorno dall’Iraq si scontra con l’incapacità di fare i conti con quello che ha vissuto, è malato di disturbo da trauma da combattimento ma nessuno sembra riuscire a intercettare la sua disperazione. La sua storia si incrocia con quella di altri soldati che tornano dalla guerra e non riescono più a vivere una vita normale. Ward 54 è la storia di chi torna a casa e poi si perde.



FUOCOAMMARE di Gianfranco Rosi

Documentario, 108'

Attraverso gli occhi di Samuele, un ragazzino di 12 anni che ama giocare con la sua fionda, Gianfranco Rosi racconta la vita sull'Isola di Lampedusa e il dramma dei migranti nel Canale di Sicilia.



ESULI – LE GUERRE di Barbara Cupisti

Documentario, 70'

Come risultato di guerre e persecuzioni, migliaia di persone ogni giorno sono obbligate a lasciare la propria casa e a cercare rifugio all'interno o all'esterno del proprio Paese. Il documentario è dedicato a questi profughi, alle storie di chi è fuggito per mettere in salvo la propria vita e quella dei propri cari.



LA NAVE DOLCE di Daniele Vicari

Documentario, 90'

L'8 agosto 1991 una nave albanese, la Vlora, carica di ventimila persone, giunge nel porto di Bari. A chi la guarda avvicinarsi appare come un formicaio brulicante, un groviglio indistinto di corpi aggrappati gli uni agli altri. Le operazioni di attracco sono difficili, qualcuno si butta in mare per raggiungere la terraferma a nuoto, molti urlano in coro "Italia, Italia" facendo il segno di vittoria con le dita.

IL PROGRAMMA



Giovedì 29 marzo ore 18.30

MURI di Francesco Conversano e Nene Grignaffini alla presenza degli autori



Giovedì 26 aprile ore 18.30

TERRAFERMA di Emanuele Crialese alla presenza dell'autore



Martedì 29 maggio ore 18.30

WARD 54 di Monica Maggioni alla presenza dell'autrice



Giovedì 28 giugno ore 18.30

FUOCOAMMARE di Gianfranco Rosi alla presenza del dottor Bartolo



Martedì 31 luglio ore 18.30

ESULI – LE GUERRE di Barbara Cupisti alla presenza dell'autrice



Martedì 25 settembre ore 18.30

LA NAVE DOLCE di Daniele Vicari alla presenza dell'autore





EMERGENCY



EMERGENCY è un’associazione italiana indipendente e neutrale, nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. Da allora EMERGENCY ha curato 9 milioni di persone, una ogni due minuti.

EMERGENCY promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.



Gli infopoint di EMERGENCY sono spazi aperti a tutti, luoghi di incontro che ospitano eventi culturali, punti di riferimento per i sostenitori e per chiunque voglia informarsi sulle attività dell'organizzazione.

Gallery