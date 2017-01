Diorama, gli scatti di Riccardo Ippoliti alla Dodici Pose Art Lounge Gallery

"Diorama è un frammento dello specchio di ciò che era la nostra coscienza; è il profondo abisso da cui emerge l'incombente riflesso di ciò che viviamo senza consapevolezza, abbracciati al mero trascorrere del tempo". Con questo incipit l'artista, Riccardo Ippoliti, ha deciso di presentare il suo progetto fotografico “DIORAMA”.

La mostra verrà ospitata dalla Galleria espositiva Dodici Pose, Art Lounge Gallery.

L'associazione culturale Dodici Pose nasce nel 2010 nel cuore dell'irrefrenabile Roma metropolitana del Ponte Casilino tra la sofisticata San Giovanni e il Pigneto giovanile e notturno dei laboratori artigianali, dei vintage corner e dei market dell'autoproduzione. Da tempo si impegna a promuovere e sostenere l’arte di artisti emergenti.

In questo caso ospiterà nel giorno 16/01/2017 La mostra dell’artista romano Riccardo Ippoliti, 23 anni. Il fotografo artista si appassiona precocemente alla fotografia come espressione artistica, tecnica e sperimentazione. Definisce nel corso del tempo la sua poetica e la sua filosofia ed è sempre pronto a reinventarsi, provando e sperimentando tutti i generi e mezzi fotografici, passando principalmente per la tecnica dello Still Life, “Artistico e di Concetto”, per arrivare alla finalizzazione dei suoi lavori.