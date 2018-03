Le fiabe incantate: i classici Disney on ice

Le magie ed i volteggi di Disney on Ice a Roma con Le Fiabe Incantate: un meraviglioso show sul ghiaccio prodotto da Feld Entertainment.

Le Fiabe Incantate

Le Fiabe Incantate è un’esilarante storia di regalità con le più amate eroine Disney e i loro fedeli compagni di avventure, avvolta da un’energica coreografia che coinvolgerà il pubblico di ogni età in canti, balli e tanto divertimento.

Da La Sirenetta a La Bella e La Bestia, fino ad Anna e Elza di Frozen: questi i personaggi che gli spettaori potranno incontrare durante l'imperdibile show.

Disney On Ice a Roma

Disney On Ice unisce l'incredibile talento dei migliori pattinatori sul ghiaccio del mondo con le toccanti storie Disney, costumi sontuosi, luci abbaglianti e musica incantevole per creare uno spettacolo straordinario per le famiglie di tutto il mondo.

Ogni anno una nuova produzione Disney On Ice viene creata per portare i personaggi Disney preferiti alla famiglie di tutto il mondo. Il pubblico può cantare e ballare insieme ai suoi amici Disney, come Topolino, Paperino, le Principesse Disney, e la gang di Toy Story in una serie di meravigliosi spettacoli sul ghiaccio.

Le Fiabe Incantate sarà a Roma dal 6 al 9 dicembre 2018.