Dinosaur Invasion: la mostra viaggio nell'era giurassica

Dinosaur Invasion, la grande mostra sui dinosauri arriva a Roma negli spazi dell’ex Caserma di Via Guido Reni dal 30 settembre 2017.

Dinosaur Invasion: viaggio nell'era giurassica

Un indimenticabile viaggio a ritroso nel tempo tornando a 250 milioni di anni fa nell’Era Mesozoica e passando per il periodo Triassico, Giurassico e Cretaceo in cui la Terra era molto diversa da quella di oggi ed era dominata dai dinosauri, termine coniato nel 1842 dal paleontologo inglese Richard Owen dal greco deinòs “terribile” e sàuros “lucertola”.

Oltre 30 esemplari a dimensione naturale, animati con la sofisticata tecnologia animatronica, saranno esposti in uno spazio espositivo di oltre 3000 mq.

Le creature sono state progettate e costruite sulla base delle indicazioni di un team di paleontologi: grazie al loro lavoro è stato possibile riprodurle fedelmente non solo nell’aspetto, ma anche nei movimenti e nei “comportamenti”.

Dinosaur Invasion: un'esperienza unica

Dinosaur Invasion offre al visitatore un’esperienza unica, divertente e coinvolgente, ma che non tralascia gli importanti aspetti scientifici ed educativi con approfondimenti sull’evoluzione, sulla classificazione e sull’habitat di questi animali.

É possibile visitare il percorso con l’ausilio di audio e video guide o prenotare una visita guidata con giovani paleontologi che arricchiranno l’esperienza con incredibili curiosità e segreti sull’affascinante mondo dei dinosauri.

Dinosaur Invasion: area ludica

Dino Sandbox: una distesa di sabbia in cui i bambini potranno cercare, come giovanissimi paleontologi, reperti fossili riprodotti a grandezza naturale, sapientemente “nascosti”, o potranno ricostruire lo scheletro di un dinosauro. Dino Foto: dove scattare le foto e i selfie insieme al Tyrannosaurus rex. Dino Ride: hai mai guidato un dinosauro? Qui troverai un ampio spazio dove poter salire a bordo del tuo dinosauro preferito.

Alla Dinosaur Invasione area ristoro e shop

Dino Bar: un fantastico bar a tema dove poter gustare ottimi piatti. Dino Shop: unico luogo dove poter acquistare tutti i gadget ufficiali della mostra.

Il Cinema 3D di Dinosaur Invasion

Un film-documentario di animazione in 3D della durata di 30 minuti vi farà vivere un viaggio incredibile che comincia 14 miliardi di anni fa, con l'esplosione che ha dato origine all'Universo, e arriva fino ai giorni nostri, passando per l'Era Mesozoica, età in cui si svilupparono e diffusero i dinosauri. In regalo occhiali 3D per tutti gli spettatori!