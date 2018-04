Dino Campana: un viaggio chiamato amore

In un concerto di versi e musica, la poesia di Dino Campana si fonde con le armonie del pianista Theo Allegretti e con l’eleganza dell’attrice-danzatrice Maria Borgese. Il viaggio immaginario inizia con la reclusione di Dino Campana, costretto in un manicomio dalla sua malattia mentale: nel freddo e nella solitudine della sua cella, il desiderio di libertà esplode in un drammatico epistolario indirizzato alla scrittrice Sibilla Aleramo, epistolario, però, solo parzialmente corrisposto. Il già fragile animo del poeta toscano viene quindi scosso da un turbine di passioni che si riversa sulla carta.

Lo spettacolo indaga l’animo dello scrittore nella sua totalità, i suo slanci d’amore, ma anche la fredda solitudine o i ricordi del passato che sopravvivono al presente. I testi, raccordati drammaturgicamente da Claudio Marrucci, rivelano la parte più intima dell’animo del poeta: le sconfitte, il coraggio, le battaglie contro le ingiustizie, la solitudine, il desiderio di libertà, l’amore…

Maria Borgese, in dialogo con il pianista-compositore Theo Allegretti, dona voce e corpo alle parole di Campana proponendo una interpretazione corporea viscerale in cui la parola si fa respiro, sguardo e poi gesto e danza dal forte impatto visivo.

Le musiche, concepite da Theo Allegretti appositamente per lo spettacolo, seguono il dipanarsi dell’azione scenica, lasciando spazio anche all’improvvisazione e divenendo allo stesso tempo commento ed ulteriore suggestione rispetto al testo.



Maria Borgese: azione scenica

Theo Allegretti: pianoforte



