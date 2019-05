San Lorenzo, tra il Nuovo Cinema Palazzo e Esc Atelier arriva Dinamica Festival

Informazione indipendente al tempo del ciclo politico reazionario. Narrazioni non omologate della realtà. Immaginari alternativi da attivare. A San Lorenzo, tra Esc Atelier e il Nuovo Cinema Palazzo arriva Dinamica, il Festival di informazione e culture indipendenti promosso da Dinamo Press. Da giovedì 16 a sabato 18 maggio, sono in programma incontri, workshop, dibattiti e proiezioni sul tema dell'informazione indipendente e della comunicazione più in generale.

"Il festival", si legge su DinamoPress "riunisce operatori dell’informazione provenienti da esperienze eterogenee – da quelle più vicine ai circuiti dei movimenti sociali a testate giornalistiche più affermate – ma interessati a lavorare a una narrazione non omologata della realtà. Un festival di tre giorni fatto di workshop tematici e panel di discussione attorno a nodi come la svolta reazionaria globale, le politiche urbane, lo stato dell’informazione e la produzione dell’immaginario".

Giovedì 16, Esc Atelier

20: presentazione e proiezione film “Linfa” con la regista Carlotta Cerquetti

Documentario musicale sulla scena underground femminile di Roma Est, sulla passione per l’arte e la musica, sulla libertà di essere ciò che vogliamo al di là dei ruoli stereotipati e sulla scelta di seguire i propri talenti e desideri – che danno linfa alla nostra esistenza – nonostante i sacrifici che questo può comportare.

21.30: cena

22-02: OpaOpa aka Invasioni Balcaniche

Uno scatenato duo femminile che fa tremare i muri a ritmo di balkan

Venerdì 17, Esc Atelier + Nuovo Cinema Palazzo

15-17, workshop, Esc Atelier

- Trappole e dinamiche di potere nella narrazione del confitto israelo-palestinese, a cura di Riccardo Carraro (dinamopress) e con Chiara Cruciati (Nena NewsAgency)

- Raccontare la città: oltre la propaganda sulle periferie

- 17-19, Esc Atelier, panel #1: “I movimenti sociali di fronte al ciclo reazionario globale”

Intervengono: Marco Bascetta (giornalista il manifesto / EuroNomade), Ida Dominijanni (giornalista Internazionale), Salvatore Cannavò (vicedirettore Il Fatto Quotidiano)

Coordina: Alberto De Nicola (DINAMOpress)

19-20.30, Esc Atelier: cena a cura della cucina di Casale Garibaldi - common at work

20-22.30, Esc Atelier, panel #2: dibattito “Tra decoro e degrado: Roma e la questione urbana”

Intervengono: Giuliano Santoro (giornalista Jacobin Italia e il manifesto), Ylenia Sina (giornalista RomaToday), Mauro Favale (giornalista la Repubblica)

Coordina: Rossella Marchini (dinamopress)

Dalle 22.30, Nuovo Cinema Palazzo: concerto live The Club Swing Band (le iene dello swing) + dj set swing

Un’orchestra. Otto musicisti. Tantissima musica con le iene dello swing.

Sabato 18,

15-17, workshop

ESC ATELIER

Data e visual journalism, a cura di Maurizio “Graffio” Mazzoneschi

Digital Guerrilla, a cura di Andrea Natella, Viviana Ramazzotti e Daniele Gambetta

NUOVO CINEMA PALAZZO

Le Radio: creazione, produzione e distribuzione. Copy left e copy right nel mercato digitale

Coordina Radiosonar.net, partecipando Radio Onda d'Urto, Radio Sherwood, Radio ES, IndieLand Radio - Il Parcogiochi dell'Indipendenza

Un manifesto per lo slowjournalism, a cura di Daniele Nalbone (il Salto, Il Paese Sera)

18-20, Nuovo Cinema Palazzo, panel #3: “L’informazione al tempo dell’algoritmo”

Intervengono: Giovanni De Mauro (direttore Internazionale), Maddalena Oliva (vicedirettrice Il Fatto Quotidiano), Roberto Ciccarelli (giornalista il manifesto), Adriano Biondi (vicedirettore Fanpage.it), Valentina Petrini (giornalista La7)

Coordina: Giansandro Merli (dinamopress)

20-21, Nuovo Cinema Palazzo: cena a cura di Strakitchen Strikespa

21- 23, Nuovo Cinema Palazzo, panel #4: “Geografie dell’immaginario: visioni, utopie, ideologie”

Intervengono: (Z)ZeroCalcare (fumettista), Alberto Guidetti (Lo Stato Sociale), Valerio Mattioli (redattore Not)

Coordina: Tania Rispoli (dinamopress)

00-04.30, Esc Atelier: Electro e funk a cura di Alberto “Bebo” Guidetti, per ballare tutta la notte con le selezioni del musicista di Lo Stato Sociale

Durante il festival sarà esposta una mostra fotografica di Daniele Napolitano sul movimento femminista NON UNA DI MENO e un'altra di Antonio Cascio sulla frontiera di Tijuana.