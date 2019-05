Dinamica, Festival di informazione e culture indipendenti

Fare informazione indipendente nel ciclo politico reazionario, diffondere narrazioni non omologate della realtà e attivare immaginari alternativi.

GIOVEDÌ 16, Esc Atelier

20: presentazione e proiezione film “Linfa” con la regista Carlotta Cerquetti

Documentario musicale sulla scena underground femminile di Roma Est, sulla passione per l’arte e la musica, sulla libertà di essere ciò che vogliamo al di là dei ruoli stereotipati e sulla scelta di seguire i propri talenti e desideri – che danno linfa alla nostra esistenza – nonostante i sacrifici che questo può comportare.

21.30: cena

22-02: OpaOpa aka Invasioni Balcaniche

Uno scatenato duo femminile che fa tremare i muri a ritmo di balkan

https://www.facebook.com/events/604964076638136/

VENERDÌ 17, Esc Atelier + Nuovo Cinema Palazzo

15-17, workshop, Esc Atelier

Trappole e dinamiche di potere nella narrazione del confitto israelo-palestinese, a cura di Riccardo Carraro (dinamopress) e con Chiara Cruciati (Nena NewsAgency)

https://www.facebook.com/events/380592459213228/

Raccontare la città: oltre la propaganda sulle periferie

https://www.facebook.com/events/289971595285668/

17-19, Esc Atelier, panel #1: “I movimenti sociali di fronte al ciclo reazionario globale”

Intervengono: Marco Bascetta (giornalista il manifesto / EuroNomade), Ida Dominijanni (giornalista Internazionale), Salvatore Cannavò (vicedirettore Il Fatto Quotidiano)

Coordina: Alberto De Nicola (DINAMOpress)

19-20.30, Esc Atelier: cena a cura della cucina di Casale Garibaldi - common at work

20-22.30, Esc Atelier, panel #2: dibattito “Tra decoro e degrado: Roma e la questione urbana”

Intervengono: Giuliano Santoro (giornalista Jacobin Italia e il manifesto), Ylenia Sina (giornalista RomaToday), Mauro Favale (giornalista la Repubblica)

Coordina: Rossella Marchini (dinamopress)

Dalle 22.30, Nuovo Cinema Palazzo: concerto live The Club Swing Band (le iene dello swing) + dj set swing

Un’orchestra. Otto musicisti. Tantissima musica con le iene dello swing.

https://www.facebook.com/events/298986367714505/



SABATO 18,

15-17, workshop

ESC ATELIER

Data e visual journalism, a cura di Maurizio “Graffio” Mazzoneschi

Digital Guerrilla, a cura di Andrea Natella, Viviana Ramazzotti e Daniele Gambetta

NUOVO CINEMA PALAZZO

Le Radio: creazione, produzione e distribuzione. Copy left e copy right nel mercato digitale

Coordina Radiosonar.net, partecipando Radio Onda d'Urto, Radio Sherwood

Un manifesto per lo slowjournalism, a cura di Daniele Nalbone (il Salto, Il Paese Sera)

https://www.facebook.com/events/3227424453949785/



18-20, Nuovo Cinema Palazzo, panel #3: “L’informazione al tempo dell’algoritmo”

Intervengono: Giovanni De Mauro (direttore Internazionale), Maddalena Oliva (vicedirettrice Il Fatto Quotidiano), Roberto Ciccarelli (giornalista il manifesto), Adriano Biondi (vicedirettore Fanpage.it), Valentina Petrini (giornalista La7)

Coordina: Giansandro Merli (dinamopress)

20-21, Nuovo Cinema Palazzo: cena a cura di Strakitchen Strikespa

21- 23, Nuovo Cinema Palazzo, panel #4: “Geografie dell’immaginario: visioni, utopie, ideologie”

Intervengono: (Z)ZeroCalcare (fumettista), Alberto Guidetti (Lo Stato Sociale), Valerio Mattioli (redattore Not)

Coordina: Tania Rispoli (dinamopress)

00-04.30, Esc Atelier: Electro e funk a cura di Alberto “Bebo” Guidetti, per ballare tutta la notte con le selezioni del musicista di Lo Stato Sociale

https://www.facebook.com/events/376298806308191/



Durante il festival sarà esposta una mostra fotografica di Daniele Napolitano sul movimento femminista NON UNA DI MENO e un'altra di Antonio Cascio sulla frontiera di Tijuana.



-Tutte le info: https://www.dinamopress.it/news/dinamica-festival-informazione-indipendente/



L’atelier autogestito Esc si trova in via dei Volsci, 159 a San Lorenzo (Roma). Il Nuovo Cinema Palazzo è a poche centinaia di metri, in piazza dei Sanniti 9/a.



La foto di copertina è stata scattata durante il corso di fotografia di Valerio Nicolosi, tenuto a dicembre 2014 nel Gaza, durante il festival di scambio e formazione organizzato con il centro di scambio e formazione Italia Gaza Vik.