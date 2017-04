Sabato 8 Aprile i Dj e le voci della radio della capitale, Dimensione Suono Roma, tornano al Project Roma per l'edizione primaverile del loro Party con le hit più ritmate del momento.

In occasione del Dimensione Suono Roma • Spring Party previsti: cena • apericena • Club & Entertainment. Dalle 21 Cena Spettacolo servita ed Apericena.

Possibilità di riservare tavolo per la cena o privè per la serata contattandoci in privato alla pagina Project Roma.

CLUB starts at 00.00

Soundtrack: Hip Hop - House - Hits

Ingresso esclusivamente in LISTA PROJECT scrivendo NOME + numero partecipanti all'interno dell'evento Facebook.

Admission in lista:

• OMAGGIO DONNA

• 10€ con drink Uomo

Fuori lista:

10€ donna w/drink

15€ uomo w/drink

Tavoli a partire da 25€ a persona (min 6 pax)

Nb. tavoli sotto le 6 pax verranno accorpati