Dimensione Suono Roma special party a Le Terrazze

Le Terrazze salutano giugno con una serata d'eccezione. Sabato 29 giugno dalle 23.30 porte aperte agli affezionati ascoltatori (e non solo) di Dimensione Suono Roma, per lo special party dedicato all'emittente radiofonica, partner ufficiale della manifestazione al Palazzo dei Congressi che vedrà in console dj Nicola Tknick Perilli, accompagnato dalla voce di Davide Berton.

"E' il primo appuntamento dell'estate che ci vedrà protagonisti per tutta la notte. Ma questo è solo l'inizio, torneremo anche il 27 luglio e il 31 agosto, sempre con i nostri migliori djs e tutto il sound che Dimensione Suono Roma sa offrire", afferma Alberto Di Stefano Station Manager della radio, accolta a Le Terrazze da Gianluca Neon, il direttore artistico del club dell'Eur.

David Guetta, Martin Garrix, Bob Sinclar, Merk & Kremont, Avicii, Alesso, Calvin Harris, Sofi Tukker, Tiesto, Armin Van Buuren e tutte le star della dance internazionale saranno i protagonisti dello Special Party, un vj set targato Dimensione Suono Roma che animerà il dancefloor dell'esclusivo club all'Eur. Le hit più ritmate del momento, le più ballate, le preferite dagli ascoltatori, sono mixate dai dj della radio: Arturo JKay Arturi, Mauro Zavadava Mandolesi, Nicola Teknick Perilli e Fedak. Suoni, colori, immagini e gadget saranno distribuiti al pubblico per un'esperienza multisensoriale!

Sabato è solo la punta di diamante del weekend firmato Le Terrazze. Nella notte di venerdì 28 giugno infatti, torna il gettonatissimo Forever Young, il party che convince tutti con le sue sonorità anni'90 e di cui saranno protagonisti i djs resident Massimiliano Rezzonico, Marco Gioia, Faber Cucchetti, Double Fab, Massimo Marino, Marco Casale, Luigi Tassi, Matteo Passerini. Voice by Lele Sarallo e Lory Voice