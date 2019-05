Dimartino a 'Na Cosetta Estiva

Per tutto l'inverno Dimartino ha collezionato sold out nei club italiani con il suo quarto album, un gioiello della musica italiana che ora è pronto a volare anche nei festival. A Roma, sul palco di 'Na cosetta estiva, il cantautore siciliano porta in tour le canzoni che hanno segnato il suo percorso, dagli esordi fino all’ultimo disco “Afrodite” (42Records/Picicca) prodotto da Matteo Cantaluppi.

Anticipato da singoli di successo come “Cuoreintero”, “Feste comandate” e “Giorni buoni”, l’album ha segnato il grande ritorno del cantautore, un nuovo capitolo che ha sorpreso fin dal primo ascolto per i nuovi mondi musicali che è stato in grado di esplorare. Una sterzata sotto l'influenza degli anni ’70 italiani, da Battisti a Dalla, della musica contemporanea francese, Phoenix e Sebastien Tellier per citare i rappresentanti più famosi, senza tralasciare un tocco leggero di psichedelia pop.

Chi è Dimartino

Cantautore classe '82, Dimartino è anche autore per Malika Ayane, Arisa, colapesce, Levante, Irene Grandi e scrittore insieme al collega siciliano Fabrizio Cammarata del romanzo "Un mondo raro". Il libro racconta la vita della cantante messicana Chavela Vargas e diventa anche un disco registrato a Città del Messico insieme a Juan Carlos Allende e Miguel Peña, storici chitarristi della cantante messicana.

Sul palco con la sua band, sempre la stessa fin dall'esordio nel 2010 con l'album "Cara maestra abbiamo", ci sono Angelo Trabace al piano, Giusto Correnti alla batteria e Simona Norato alla chitarra.



'Na Cosetta Estiva, tutte le info

Famo estate fino a Settembre

Via del Mandrione, 63 - Roma (https://bit.ly/2LiYMkr)

Apertura: tutti i giorni dalle ore 18:00

Ingresso gratuito (alcuni concerti a pagamento)

Concerti: dalle ore 21:00 (due palchi live)

Cucina: sempre aperta dalle 19:00 in poi

Prenotazioni tavoli per cena: SOLO TELEFONICAMENTE e per gruppi numerosi al 327.1492873 (tel. attivo dalle 16:30)

Area relax e giochi per bambini e adulti (ingresso gratuito sempre aperto dalla mattina)

Grande area parcheggio privata



Una nuova piazza per il Festival di Roma Est, organizzato dal bistrot e live club Na cosetta nell'inedita location di Snodo Official in Via del Mandrione 63. Incastonata tra l'affascinante e storico acquedotto Felice e lo scenario più urbano della ferrovia che corre lungo la Casilina, oltre 4mila metri quadri di spazio all'aperto per fare la vostra estate.

CALENDARIO CONCERTI (in aggiornamento)

