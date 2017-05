Dik Dik live al Teatro Vittoria

Una serata d'eccezione che vedrà calcare le scene del Teatro Vittoria, il gruppo dei Dik Dik, che ha festeggiato nel 2016 i cinquant'anni di carriera con un nuovo album. Veri e propri messaggeri della musica, il gruppo è formato da "ragazzi" normali. Tutti e tre lavoravano come operai e hanno realizzato i propri sogni. La band che ha accompagnato a più riprese Lucio Battisti e per la quale l'artista ha scritto numerosi e significativi brani, sarà protagonista di un concerto spettacolo che ne racconta la collaborazione e l'amicizia, passando dalle canzoni storiche a quelle arrangiate per loro. Una magica atmosfera della durata di circa un'ora per ripercorrere attraverso le melodie, ricordi, gioie e momenti importanti di un periodo molto importante per l' Italia. Un evento speciale che possiamo definire tappa di una vera e propria retrospettiva dedicata a Lucio Battisti, protagonista delle note che hanno accompagnato una intera generazione. 9 maggio 2017 ore 21 TEATRO VITTORIA / ATTORI & TECNICI _ Piazza S. Maria Liberatrice 10, 00153 Roma (Testaccio) Biglietti: intero platea 28, intero galleria 22 (compresi 3 euro di prevendita) ridotti in convenzione: platea 21 e galleria 18 (compresi i 3 euro di prevendita) Promozione gruppi: 1 biglietto cortesia ogni 10 spettatori paganti Botteghino: 06 57 40 170 ; 06 57 40 598 _ lunedì (ore 16-19), martedì - sabato (ore 11- 20), domenica (ore 11-13.30 e 16-18) Vendita on-line e info: www.teatrovittoria.it Come arrivare: Metro: Piramide ; Bus: 170, 781, 83, 3 UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE : ARTINCONNESSIONE artinconnessione@gmail.com / www.artinconnessione.com Chiara Crupi t. +39. 3932969668 _ Ufficio Stampa , Valeria Ranieri t. +39. 3930255428 dal lunedì al venerdì (ore 10-18)_ Ufficio Promozione