DigitalArt Factory



progetto a cura di Eva Czerkl







13 - 23 Settembre



Inaugurazione Giovedì 13 Settembre ore 18,00



Palazzo Velli Expo - P.zza di Sant'Egidio, 10 - Roma ( Trastevere )











Giovedì 13 settembre alle ore 18,00 , s’inaugura a Roma, a Palazzo Velli, una Rassegna internazionale di arte contemporanea incentrata sull’arte digitale e la sua evoluzione nelle diverse forme espressive (fotografia, pittura e collage digitali, arte 3D, installazione, video). Saranno in esposizione i lavori di 32 artisti provenienti da ogni parte d’Europa, e non solo.



Il progetto a cura di Eva Czerkl, intende non tanto focalizzarsi sulle evoluzioni più avveniristiche quanto offrire una panoramica di tutte quelle realtà nelle quali le rispettive espressioni artistiche, a partire dalle più tradizionali, hanno trovato nuovi impulsi e realizzazioni attraverso l’utilizzo parziale o totale delle moderne tecnologie computerizzate.



La grande rivoluzione del digitale, iniziata già da parecchio tempo e che procede a grandi passi con l’evolversi degli strumenti via via più sofisticati, sta rovesciando l’idea stessa del fare arte. Pensare a un’arte senza materia e senza quel “lavoro con le mani” che ha sempre contraddistinto l’artista è difficile. Ma anche se si chiamerà in un altro modo invece che arte, e su questo i pareri sono immancabilmente controversi, non c’è dubbio che la rivoluzione digitale sta modificando la creazione delle immagini e la loro diffusione. Proprio come la fotografia, che non ha mai sostituito la pittura ma si è invece affermata come mezzo espressivo autonomo, l’arte digitale sta diventando una forma artistica indipendente.







Da segnalare, tra gli altri, l’importante presenza di Alessandro Bavari, fotografo, pittore, video-maker, pioniere dell’arte digitale, considerato come uno dei grandi rappresentanti del surrealismo in Italia. Saranno in mostra due suoi lavori e dei video, tra cui “Metachaos”, che ha vinto più premi in diversi festival. Nel 2016, dietro esplicita richiesta di Ridley Scott Bavari è stato assunto come concept artist e art director dalla 20th Century Fox per Alien: Covenant e ha disegnato e supervisionato alcune sequenze del film.





Artisti partecipanti:

Nykolai Aleksander - Alessandro Bavari - Billa Bozem – William Davide Brio – Charlie Davoli – Angelo de Francisco – Maurizio di Carlo – Estine Estenfelder – Eleni Gratsou – Mihai Grosu – Karl Hammer – Jorge Johnson – John Kok – Mann – Jean-Luc Martino – Nálön – Marlies Odehnal – Dimitra Papadimitriou – Leonid Ponomarenko – Massimiliano Ranuio – Hans Reefman – Elena Rivautella – Elena Romenkova – Jaya Suberg – Alan Spazzali – Siv Storøy – Charles van Lith - Alessandra Vinotto – Alessandro Wesch – Syporca Whandal – Sinaida wolf – Zycrei.







INFO



Palazzo Velli Expo - P.zza di Sant’Egidio, 10 - Roma, Trastevere



info@palazzovelli.it - +39.349.0977387



La mostra rimarrà visitabile fino al 23 settembre, in orario:

11,00-13,00/15,00-19,00





Catalogo in sede



Ingresso libero