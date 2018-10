Salvo me



Mostra personale di Diego Miguel Mirabella



17 ottobre – 23 novembre

Opening mercoledì 17 ottobre ore 18:30



Il 17 ottobre verrà presentata negli spazi della Richter Fine Art di Roma la mostra personale di Diego Miguel Mirabella Salvo me.

I lavori in mostra, tutti inediti e realizzati nel 2018, proseguono un progetto iniziato dall’artista nel 2017 nella città di Fès in Marocco. Frasi e disegni dell'artista vengono consegnati su carta ad artigiani locali che li traducono nel tipico mosaico marocchino (zellige in arabo) incastonando la consegna di Mirabella tra le trame dell'ornamento islamico.

La mostra è pensata come un’installazione scenica che gioca con i pieni e i vuoti della galleria nella quale le frasi e gli ornamenti abitano le architetture dello spazio.



Il progetto è stato vincitore del Premio Speciale SpazioCima in occasione del Talent Prize 2018.



Diego Miguel Mirabella è un artista visivo nato nel 1988 a Enna, Italia.

Il suo lavoro si concentra su poesia e linguaggio e sulla loro restituzione visuale. Una naturale inquietudine lo porta a strutturare la sua ricerca in modo eterogeneo e con diversi media, lavorando spesso per mezzo di famiglie di progetti. Caratteristica nelle opere di Mirabella una tensione continua tra ciò che è mostrato e ciò che invece si cela allo spettatore.

In molti dei suoi progetti si avvale di altre persone, del loro immaginario, usi e culture, con il fine di spingere il confine di comunicazione e scambio tra lui e questi creando lavori che scaturiscono da questo conflitto.

Attualmente vive e lavora a Bruxelles.





Nell’ambito della stessa sera siamo lieti di annunciare l’inaugurazione congiunta con Sguardo Straniero, personale di Alessandro Roma presso z2o Sara Zanin Gallery.



In occasione della mostra sarà donato un poster dell’artista – grafica Condensed Studio(Torino) con i testi di: Arnaud Eeckhout – Artista del collettivo VOID, Sara Moccia e Giacomo Morbiato – Università degli Studi di Padova, Dipartimento di studi linguistici e letterari.



Vademecum:

Titolo: Salvo me

Artisti: Diego Miguel Mirabella

galleria Richter Fine Art, vicolo del Curato, 3 – Roma

Durata mostra: dal 17 ottobre al 23 novembre 2018

Orari: da giovedì 18 ottobre dalle 13.00 alle 19.00 dal martedì al sabato



Sito internet: http://www.galleriarichter.com/

Email: tommaso.richter.85@gmail.com

Fb account: Galleria Richter Fine Art



Ufficio Stampa: Chiara Ciucci Giuliani mob. +39 3929173661 | email: chiaracgiuliani@gmail.com