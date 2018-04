Il 13 aprile si inaugura la 8° edizione del DieciLune - Festival dell’autore, ideato e organizzato dal circolo letterario Bel-Ami per valorizzare e formare talenti artistici nel campo letterario, musicale, cinematografico, teatrale e delle arti visive. Nel corso degli anni la manifestazione si è arricchita di nuovi e sempre più interessanti approfondimenti che hanno attirato un pubblico più vasto.



Il Circolo crede e sostiene il libero accesso alla cultura, per questo, attraverso il suo festival, offre ogni anno un fine settimana totalmente gratuito e con accesso libero a tutti gli interessati ed estimatori della conoscenza in ogni sua sfaccettatura ed accezione.



Per il quarto anno consecutivo la sede sarà il Millepiani co-working, situato nel cuore storico del quartiere Garbatella. Anche in questa edizione ci saranno workshop, laboratori, conferenze e incontri, presentati dai relatori di alto profilo in un dialogo costante continuo con il pubblico presente, in tutte le cinque macro aree di riferimento: Letteratura, Cinema, Teatro, Arti visive, Musica.



Il tema di quest'anno è l'arte come cura dell'animo. Se si ritiene che l'arte sia la cura primaria per riportare l'armonia tra corpo e mente, si presuppone una "malattia" che ne abbia generato lo sbilanciamento. Quindi non esisterebbe arte, se non esistesse una mancanza in noi, fisica o morale, da qui il concetto della forza terapeutica dell'arte. L'arte perciò compensa non solo uno stato d'animo di malessere, ma anche la volontà imprescindibile di comunicare, che è connaturata all'arte stessa: attraverso ogni opera di qualunque genere sia, si racconta il proprio io.



L’inizio sarà venerdì 13 aprile (dalle 19.30) con l’inaugurazione della mostra "L’anima come cura dell’anima". Quest’anno è stato deciso di esporre solo opere appartenenti a due generi artistici che non sempre vengono privilegiati nelle selezioni delle collettive: la video arte e le performance artistiche. Gli artisti selezionati racconteranno, attraverso le loro opere, le diverse interpretazioni del tema proposto. Continua il sodalizio con l’artista Barbara Lalle, special guest, che presenterà la nuova e coinvolgente performance "Dressed by you" dal forte impatto estetico ed emozionale.



Nella seconda giornata di sabato 14 aprile dalle 15 si susseguiranno vari appuntamenti, a partire dal laboratorio di sceneggiatura cinematografica delle 15 dove capiremo come si scrive un film e nell’atra sala affronteremo la scrittura di un testo teatrale con Marco Pizzi; alle 16.15 il prof. Molino spiegherà l’importanza della musica nella terapia e nella vita e coinvolgerà i partecipanti in un coinvolgente laboratorio esperienziale; alle 18 ritorna il famigerato Kill the publisher, 3 case editrici pronte a rispondere a qualsiasi domanda del pubblico, mentre alle 19,30 una novità assoluta: il primo Prosa slam, una gara tra prosatori a colpi di racconti, dove il pubblico sarà il giurato più importante.



Terza ed ultima giornata domenica 15 aprile, si inizierà alle 15.30 con un laboratorio di scrittura creativa tenuto da Vittorio Graziosi per potenziare le capacità di analisi del testo narrativo e l’abilità di scrittura; a seguire, la danza ritorna al diecilune, ma nella forma ricca di significato del teatrodanza, il maestro Ivan ristallo ci guiderà nella conoscenza di quest’arte. Nell’incontro delle 18 analizzeremo la fotografia e sul suo ruolo nella società di oggi capendo assieme quale sviluppo ci sia nel futuro. Concluderemo il festival con lo spettacolo teatrale Women crossing, Storie di sabbia e di mare, regia di Alessandra Cutolo. Le sue parole riassumono perfettamente il significato: Tutti noi, quando siamo arrivati in un luogo nuovo e abbiamo incontrato gente che non ci conosceva e che noi non conoscevamo, abbiamo sentito il bisogno di presentarci e di raccontarci. Raccontarci è il modo più semplice e diretto per autorappresentarci e andare incontro all’altro



