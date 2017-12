Diario licenzioso di una cameriera al Teatro Stanze Segrete

Sarà in scena, al Teatro Stanze Segrete dal 12 al 17 dicembre, lo spettacolo Diario licenzioso di una cameriera di Mario Moretti, liberamente tratto dal romanzo Journal d’une femme de chambre di Octave Mirbeau. La regia è di Gianni De Feo.

Diario licenzioso di una cameriera

Protagonista è Giovanna Lombardi che interpreta Célestine, la cameriera che mette a nudo, attraverso il suo sguardo disincantato e indagatore - che spazia su una variegata pletora di famiglie - il mondo ripugnante dei potenti e della cosiddetta gente per bene.

Célestine usa l’unica arma che possiede: il suo corpo e il potere della seduzione per ottenere benefici personali, senza farsi alcuno scrupolo. Durante questo viaggio di Célestine nelle case borghesi viste dalle cucine, scopriamo il lato oscuro della società francese della Belle Époque, mettendo impietosamente alla berlina - sia pure in uno stile leggero e ironico - il discutibile privato dell'alta borghesia parigina di quel tempo, la Chiesa, la pedofilia e in generale la violenza sui deboli e sugli indigenti.