"Diario Elettorale" all'Altrove Teatro Studio lo spettacolo di e con Mario Migliucci

Continua la stagione di prosa dell’Altrove Teatro Studio con lo spettacolo “Diario Elettorale”, scritto, diretto e interpretato da Mario Migliucci, con la musica di Giulia Anita Bari, in scena sabato 14 dicembre alle 20 con replica pomeridiana domenica 15 dicembre alle 17.



Un incontro al seggio, due giovani scrutatori al servizio della democrazia, Lei e lui, ore e ore dietro a un banco, scambiandosi giusto qualche parola. Poi tutto finisce, in attesa della prossima occasione: un referendum, le comunali, le politiche, le europee, un ballottaggio, le regionali, ogni urna potrebbe essere quella buona per rivedere Lei. In mezzo scorre la vita, scritta, raccontata, immaginata. Nel mondo, fuori dal mondo. Legati da un filo invisibile, lanciato da lui senza che Lei, l’eletta, nemmeno lo sappia.

Il primo voto non si scorda mai? La matita temperata, le schede da non sovrapporre ma da ripiegare meticolosamente, la segreta intimità della cabina: il voto è come un rituale antico, del quale il silenzioso scrutatore è un sommesso officiante.



Diario Elettorale

di e con Mario Migliucci

musica Giulia Anita Bari

disegno luci Dario Aggioli

contributo alla realizzazione video Gianluca D’Apuzzo – Karma Gava

grafica Damiano Lo Russo

foto di scena Carolina Farina

Produzione Terre Vivaci



BIGLIETTI

Intero 15 euro – Ridotto 10 euro – Tessera 2 euro