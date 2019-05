Cosa significa la parola “volontariato”? Che cos'è il Csv? Tutto questo lo si potrà scoprire in “Diamoci una mano... Così Si Vola!”, spettacolo teatrale scritto e realizzato dai Dottor Clown Belluno per celebrare i tanti volontari che quotidianamente in tutta Italia si adoperano per il territorio.

L'appuntamento è a Roma, sabato 8 giugno alle 21 presso il teatro Furio Camillo in via Camilla 44, e avrà ingresso libero. Nato per festeggiare i vent'anni di attività del Centro servizio di volontariato (Csv) Belluno, promotore dell'evento, lo spettacolo godrà anche del patrocinio di Csv.net e Csv Lazio.



Esso è un inedito omaggio ai Centri di servizio per il volontariato e la solidarietà nazionali e ai tanti protagonisti che ne rendono possibile l'operato. Il copione scritto da Erik Sacco Zirio racconta il viaggio di un ragazzo brillante, cinico e atletico vestito di verde (naso compreso) e una ragazza simpatica, frizzante e un po' pigra vestita di blu (naso e capelli compresi) alla scoperta del volontariato. La buffa accoppiata decide di partire dopo aver letto una notizia sul giornale: un sorprendente equivoco, partito dalla lettura di un articolo, darà vita a vicende incredibili.

Tra varie peripezie e disavventure, in volo ma anche a terra, i due incontreranno lungo il tragitto cinque personaggi a dir poco sorprendenti che aiuteranno a scoprire, tramite la loro personalità, la vera essenza del volontariato, il significato più vero e profondo del viaggio.

Una celebrazione della vera finalità dei Centri di servizio, dunque, letto dagli stessi volontari partecipi di un volontariato attivo anche attraverso il palcosenico ma non solo. Al di là dello spettacolo teatrale, infatti, nel loro agire quotidiano, i Dottor Clown praticano la “terapia del sorriso” principalmente dentro i reparti pediatrici delle strutture ospedaliere e in tutti i luoghi dove il sorriso aiuta a stare bene.