Diamo più spazio all'inter-cultura. Cena di raccolta fondi

Cena e spettacolo di danza africana per raccogliere fondi per l'ampliamento della Biblioteca interculturale Cittadini del Mondo sita in Viale Opita Oppio al Quadraro. È l'iniziativa organizzata dall'Associazione Cittadini del Mondo che si terrà il prossimo 18 febbraio alle ore 20.30 presso il CSOA Spartaco (Via Selinunte 57). Con un piccolo contributo di 13 euro sarà possibile sostenere il progetto della Biblioteca che si propone di garantire più spazi per l'incontro tra culture al fine di contrastare fenomeni di discriminazione ed esclusione sociale. Sarà una serata all'insegna del buon cibo e dell'intrattenimento arricchita con lo spettacolo della Compagnia BamaKoroMa, nata dall'associazione Destination West Africa e formata da artisti italiani e africani che attraverso i ritmi e le danze tradizionali daranno il giusto ritmo alla serata. Sarà inoltre allestita una mostra che racconta le numerose attività della Biblioteca interculturale e le iniziative portate avanti in questi anni dai volontari, che si dedicano giorno dopo giorno con passione ed impegno alla sua crescita. Dal 2013 la Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo si trova negli spazi del seminterrato della Scuola "Damiano Chiesa" in zona Quadraro e nel corso degli anni è arrivata a svolgere, oltre le normali attività di una biblioteca, servizi quali la scuola di lingua italiana, lo sportello sociale per stranieri, e diverse iniziative con il pubblico che si svolgono ogni settimana. Tutto questo ha determinato la necessità di ampliare gli spazi della Biblioteca per una migliore gestione delle attività e della sua funzione quale luogo di interscambio culturale. Il 1 giugno 2016 è stato firmato il Protocollo d'intesa con il Municipio VII per l'assegnazione degli spazi alla Biblioteca e nella primavera del 2017 partiranno i lavori di ristrutturazione. Ciò che serve ora, è il sostegno di tutti per realizzare il sogno di garantire a tutti più spazi per l'inter-cultura. Per maggiori informazioni, visitate il Blog della Biblioteca www.bibliotecacittadinidelmondo.wordpress.com e il sito dell'associazione www.associazionecittadinidelmondo.it È gradita la conferma di partecipazione alla serata entro il 15 febbraio all'indirizzo bibliotecacittadinidelmondo@yahoo.it