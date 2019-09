In chiusura di Officina Estate, la rassegna organizzata da Officina delle Culture a Spinaceto dal 6 al 14 settembre, arriva lo spettacolo teatrale Dialogo tra Prometheus e Sisifou. Intorno al fegato con le cipolle

Un divertente e innovativo spettacolo di commedia dell’arte, di Gianluca Riggi, tratto dalla mitologia greca e con Riccardo Cannaniello, Gianluca Riggi e Lorenzo Affronti. In programma alle 21 in Largo Cannella.

Lo spettacolo

Giochi di parole, gag, piccole acrobazie, e lazzi, gli elementi fondanti di questa piece scritta da Gianluca Riggi in chiave di Commedia dell'Arte. Un divertente e innovativo spettacolo. Prometheu e Sisifou che osarono sfidare il padre Zeus si incontrano una volta all'anno, e mentre espiano le loro colpe per aver sfidato il sommo Zeus, preparano una cena e si trovano a tavola. A chi altri offriranno questa cena? Con l'arrivo del Corvo i tre personaggi si interrogano continuamente sul senso della vita, l'esistenza di Dio, la felicità del vivere umano, ma ogni volta non potendo e non sapendo rispondere tornano al cibo, alla sfida perpetua ed eterna tra l'aglio e la cipolla, l'unico vero argomento che sembra tenerli vivi.

