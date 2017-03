Dialogo con Max Gazzè all'Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini

Max Gazzè all'Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini. Il 6 aprile Officina Pasolini propone un incontro con Max Gazzè, uno dei cantautori più interessanti del panorama italiano, tra i pochi che hanno saputo far convivere la grande tradizione melodica con forme e stili della modernità pop.

In occasione della registrazione nello spazio teatrale di Officina Pasolini della sua opera ‘sintonica’ 'Alchemaya' con la Bohemian Symphony Orchestra di Praga diretta da Clemente Ferrari, il cantautore romano incontra il pubblico per raccontarsi come artista. Il suo percorso, le sue esperienze le sue scelte.

A dialogare con Maz Gazzé, anche intorno a questo suo nuovo progetto musicale che debutta il 3 aprile al Teatro dell'Opera di Roma, saranno Tosca e Felice Liperi. Con un’agenda già densa ma in continuo divenire, Officina Pasolini si offre, dunque, alla sua città come uno spazio aperto all’Arte e a chi la ama, un’esperienza formativa altamente qualificata in continuo e costruttivo dialogo con l’ambiente che la circonda.