Dialogo con gli antichi - Odissea A/R

Il primo appuntamento del percorso di visione della Casa dello Spettatore "Dialogo con gli antichi" è con Odissea A/R al Teatro Argentina il 1 febbraio 2017. L'incontro include un documento di approfondimento e un biglietto ridotto. per informazioni e adesioni casadellospettatore@gmail.com 01 febbraio 2017 Odissea A/R al Teatro Argentina Largo di Torre Argentina, 52 00186 - Roma liberamente tratto dal poema di Omero testo e regia Emma Dante con gli allievi attori della Scuola dei mestieri dello spettacolo del Teatro Biondo di Palermo Manuela Boncaldo, Sara Calvario, Toty Cannova, Silvia Casamassima, Domenico Ciaramitaro, Mariagiulia Colace Francesco Cusumano, Federica D'Amore, Clara De Rose, Bruno Di Chiara, Silvia Di Giovanna, Giuseppe Di Raffaele Marta Franceschelli, Salvatore Galati, Alessandro Ienzi, Francesca Laviosa, Nunzia Lo Presti, Alessandra Pace Vittorio Pissacroia, Lorenzo Randazzo, Simona Sciarabba, Giuditta Vasile, Claudio Zappalà elementi scenici e costumi Emma Dante luci Cristian Zucaro suono Gabriele Gugliara assistente ai costumi Italia Carroccio adattamenti e modifiche sartoriali Silvia Di Giovanna assistente alle coreografie Sandro Maria Campagna assistente di produzione Daniela Gusmano canzoni Serena Ganci (Zeus; La canzone delle ancelle) e Bruno Di Chiara (Rapimi la porta) direttore dell'allestimento scenico Antonino Ficarra durata 1 ora e 30 minuti senza intervallo produzione Teatro Biondo Palermo Odissea a/r è incentrato sul viaggio di Telemaco alla ricerca del padre e sul ritorno a Itaca di Odisseo. Emma Dante lo ha scritto e messo in scena per i 23 allievi della "Scuola dei mestieri dello spettacolo" del Teatro Biondo di Palermo, da lei diretta, al termine del biennio formativo. Ricca di musiche e canzoni, scritte da Serena Ganci e da Bruno Di Chiara, di danze e invenzioni sceniche, che gli attori realizzano a vista, l'Odissea di Emma Dante è una fiaba ironica e movimentata, che offre una lettura inedita, divertente, dissacrante e allo stesso tempo fedele del poema di Omero. «Sono trascorsi tre anni da quando Itaca ha perduto le tracce di Odisseo, partito vent'anni prima alla conquista di Troia. Ostacolato dal dio Poseidone per averne ucciso il figlio Polifemo, gli ultimi echi del suo viaggio di ritorno risalgono all'incontro con la splendida dea Calipso. Da allora un gruppo di pretendenti, approfittando della prolungata assenza del re, occupa l'immenso salone della reggia di Itaca. Maleducati, vili, rozzi e volgari, i Proci bramano di sposare Penelope e di impossessarsi definitivamente del Regno. Trascorrono le giornate banchettando tra musica, bestemmie e schiamazzi, e vivendo di istinti e pulsioni che manifestano senza pudore. La prima parte dello spettacolo è dedicata alla Telemachia. Atena esorta Telemaco, non più ragazzino, a partire in cerca di notizie del padre, gli infonde coraggio, lo invita a prendere il comando della casa e a diventare uomo. Odissea a/r è il viaggio che ogni essere umano fa nel corso della vita. È il poema che ci ha permesso di interrogarci sui percorsi che segnano il destino, dove il motore di tutto è il movimento verso la propria origine. Dall'incontro con figure umane e sovrumane, ninfe e mostri, pretendenti e mendicanti è nato uno spettacolo ricco di evocazioni fantastiche legate al mito ma anche di riflessioni sulla condizione dell'uomo-eroe, che si dimostra piccolo e bugiardo. Dopo avere errato vent'anni, Odisseo torna a Itaca e l'incontro tra il padre e il figlio ci permette di assistere all'umanizzazione del mito. Di Odisseo, Penelope e Telemaco scopriremo i lati più teneri e fragili, i loro difetti, le loro imperfezioni. Una madre e un figlio hanno aspettato a lungo il ritorno del mito e, durante l'attesa, hanno cambiato la propria natura». Emma Dante DIALOGO CON GLI ANTICHI Il dialogo con il teatro antico sarà centrato sulla trasposizione di generi letterari: dall'epica, dal dramma satiresco, da altre forme narrative moderne al teatro contemporaneo. Tre spettacoli per rivisitare la celebre storia del ritorno di Odisseo dalla guerra di Troia a Itaca e del suo viaggio avventuroso. A cura di Roberta Ortolano È previsto un laboratorio opzionale di lettura espressiva di testi tratti dalla tragedia greca e dalla letteratura antica. http://www.casadellospettatore.org/ #percorsidivisione #dialogocongliantichi #casadellospettatore #teatroargentina #odissear #educazioneallavisione