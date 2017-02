Dialoghi matematici - Numeri. Il fascino dell'infinito. Uno, due, tre… conosciamo a memoria la successione dei numeri, ma cosa sono? E da dove vengono? Sono forse un dono del buon Dio, come disse una volta con una battuta un grande matematico. O sono una creazione umana a partire da una proprietà innata che condividiamo con altre specie animali? Una straordinaria avventura di uomini e di idee che ha preso forma migliaia di anni fa nelle civiltà babilonese ed egizia, in Cina, nelle culture azteca e maya, per poi diffondersi nel resto del mondo. Sulle coste calabre i seguaci di Pitagora scoprono numeri indicibili. Nelle regioni dell’India si inventa un simbolo per il nulla, nelle mani dei mercanti trovano senso numeri negativi, e nella fantasia dei matematici numeri immaginari e transfiniti.

Umberto Bottazzini insegna Storia della matematica nell’Università di Milano e fa parte del Comitato editoriale delle principali riviste internazionali di storia della matematica

Vito Mancuso teologo

I Dialoghi sono introdotti e moderati da Pino Donghi