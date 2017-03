Dialoghi matematici all'Auditorium. Caos, algoritmo, infinito, numeri, probabilità: la matematica ci affascina da sempre, suggerendoci idee di perfezione e complessità. Non solo: come già sapevano gli antichi, il mondo è matematico e abbiamo dunque bisogno di questo strumento fondamentale per comprenderlo.

Da questa suggestione nasce la rassegna “Dialoghi matematici”, in programma all’Auditorium Parco della Musica dal 5 marzo al 28 maggio.

Ideata e prodotta dalla Società editrice il Mulino, in collaborazione con La Fondazione Musica per Roma, i Dialoghi prendono spunto dall'esperienza editoriale di successo della collana Raccontare la matematica. La rassegna vedrà la partecipazione di importanti matematici in dialogo con filosofi, economisti, fisici, scrittori: la matematica si confronterà con aspetti umanistici e di pensiero più ampi, per farci scoprire quanto è legata alla nostra vita di tutti i giorni.

Prossimi appuntamenti con Dialoghi Matematici:

Dialoghi matematici. Numeri: il fascino dell'infinito

