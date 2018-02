Dialoghi Liberi

La mostra coinvolgerà quattro artiste - Antonella Carraro, Vincenza Spiridione, Roberta Ragazzi, Anna Maria Tani - le quali metteranno in sinergia armonica le loro opere in un percorso di incontro e confronto creativo tra stili e tecniche di ricerca innovative e diverse tra loro Antonella Carraro: nelle opere di Antonella Carraro il processo di creazione diventa un percorso catartico attraverso il quale l’artista entra in simbiosi con la tela. Non c’è consapevolezza del viaggio introspettivo che si è intrapreso, ma c’è un continuo avvicendarsi di cognizione ed emozione.

La Carraro ha un rapporto quasi viscerale con il colore di cui utilizza solo quelli primari che mescola in un rituale meditativo fino a che è l’olio stesso a comunicare quando è pronto. È un rapporto simbiotico dove la cromia genera lo spazio lasciando traspirare luce, forma, segno, immagine.

Vincenza Spiridione: quella di Vincenza Spiridione è una scultura figurativa di grande espressività, attenta al particolare e alla resa comunicativa di ogni dettaglio. I volti delle sue sculture si caricano di intensità umana, e quello che cattura e affascina l’osservatore è l’emozione e il sentimento che trapela da quei visi e da quelle mani. È una scultura ricercata che va oltre la resa espressiva, armonica, estetica e che porta l’artista a mettersi sempre in discussione arrivando a trattare tematiche sociali attuali e scottanti in un processo di necessaria riflessione costruttiva.

Anna Maria Tani: la pittura è per la Tani un mezzo per creare suggestioni, un viaggio in se stessa, nella sua memoria, nei suoi sentimenti, un percorso che trova la sua esplicazione sulla tela che diventa specchio di stati d’animo e riflessioni, supporto che immortala attimi fuggenti di un sentimento. La capacità narrativa si sviluppa grazie alla resa di effetti cromatici rivelatori di una forza espressiva che mette in luce la sua intimità e sensibilità estetica. La stessa scelta qualitativa dei materiali usati diventa elemento fondante nelle sue opere che si costruiscono attraverso una personale riflessione che si sviluppa nel tempo.

Roberta Ragazzi: fotografa innovativa, concentra la sua attenzione artistica sul fenomeno della pareidolia delle nuvole, regalandoci immagini uniche e suggestive. L’abilità artistica e l’attenta osservazione fanno sì che la Ragazzi riesca a dar vita a forme ed oggetti semplicemente creando un contorno e/o giocando con luci ed ombre. Le sue fotografie ci trasmettono tutta la magia propria dell’arte: saper andare oltre la dimensione finita ed oggettiva per spaziare con la mente e il cuore in dimensioni infinite interpretabili secondo la soggettività di chi le osserva.



Info:

16/28 febbraio 2018

inaugurazione venerdì 16 febbraio 2018 ore 18

orari: martedì- venerdì 11-19

lunedì 15-19 ; sabato 10-13 ; domenica chiuso

Arte Borgo Gallery

Borgo Vittorio 25-Roma