Dialoghi con Trilussa al Teatro Tor Bella Monaca. Uno spettacolo divertente in dialetto romanesco che attraverso alcune delle più belle poesie di Trilussa, regala agli spettatori uno spaccato della società di allora, che ci permette di riflettere sul quella odierna.

Sentiremo parlare quindi di amori che finiscono tra il tragico e il comico, di un vecchio porco che decise di lasciare la campagna per entrare a far parte della bella società, dell’onestà delle nonne di un tempo, quando l’onore e la dignità non potevano essere comprati da alcun gioiello.

Un dialogo, più che un monologo, con il poeta romano che con la sua ironia e la pungente satira è riuscito a raccontare oltre cinquanta anni di cronaca italiana e romana.