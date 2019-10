Dia de Muertos al lago di Nemi

Cerimonia messicana di "Dìa de muertos" – ROMA

Dal 1 al 3 novembre

Presso L’azienda Agricola il Giardino di Diana

Via del Tempio di diana snc, 00040 Nemi, Roma



Organizzata dal Gruppo della tradizione Azteca-mexica-Chichimeca in Europa OMETLAN





Siete invitati a partecipare all'esperienza di questa importante cosmovisione messicana.

I giorni dedicati ai morti vengono festeggiati in Messico in un modo unico tanto da essere stati riconosciuti come patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco. Ma cosa significa festeggiare i morti? E in che modo viene fatto? Come è nata questa tradizione e come è cambiata nel tempo? Il gruppo Ometlan cercherà di offrire risposte alla curiosità portando informazioni storiche, ma anche e soprattutto racconti di vita vissuta nel Messico attuale





Venerdì 1 Novembre:

ore 16:00 Apertura dei lavori di preparazione per l’altare popolare (ofrenda) del Dìa de Muertos, verrà realizzata con una introduzione del simbolo del Dia de Muertos en Messico. “Presentazione del significato culturale del dìa de Muertos nel Messico antico e contemporaneo

Ore 20:00 Cena messicana



Sabato 2 Novembre:

Inizio ore 10:00 alle 12:30 Il Timore dall'oltrepasso verso una nuova credenza adattativa sulla trasformazione

Ore 13:00 Pausa pranzo con cibo messicano

Ore 15:00 - 17:30 Introduzione sull'esperienza della cerimonia notturna e sulla danza nel festeggiamento dei defunti

Ore 18:30 Preparazione della cerimonia notturna

ore 21:00 Cerimonia notturna; da questa parte in avanti è il fulcro della proposta della comunità Ometlan, i partecipanti assieme ai danzatori comporremo dei simboli con i fiori attraverso dei canti che hanno oltrepassati i tempi sotto una forma di sincretismo culturale



Domenica 3 Novembre:

Ore 11:00 Cerimonia di danza in cerchio di fronte alla composizione dei fiori: Una profonda esperienza di Danza Azteca Chichimeca dove c'è una figura centrale a condurre ogni singola danza

*Ore 13:30 Pranzo messicano

l'orario di pranzo può avere delle variazione a seconda dell'intensità del cerchio di danza

Ore 18:00: Chiusura della cerimonia



*Il Cibo messicano viene preparato da parte degli integranti della comunità Ometlan



Per via organizzativa è IMPORTANTE la prenotazione:



Per info e prenotazioni

Ollinatl: 338 60 95062

Rocio - 3396399987