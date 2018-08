Di là dal Fiume: musica e arte tra Trastevere e Porta Portese

Arriva nell’estate romana la prima edizione di Di Là Dal Fiume, festival itinerante che tra musica contemporanea, poesia, teatro e videoinstallazioni animerà una serie di luoghi tra Ponte Testaccio, la stazione Trastevere e Porta Portese.

Di Là Dal Fiume

9 giorni di performance e un programma ricco di proposte artistiche: 11 location dislocate nel XII municipio saranno teatro di 14 eventi a ingresso gratuito e palcoscenico di importanti artisti della scena contemporanea come Antonello Neri, Nanni Balestrini, Mike Cooper, Luca Spagnoletti, Gabriel Maldonado, Maurizio Barbetti e tanti altri.

Promossa dall’Associazione Culturale Teatroinscatola, l'iniziativa è parte del programma dell'Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE.

Un festival all’insegna della riscoperta di luoghi insoliti quali la stazione di Trastevere, il Lungotevere degli Artigiani o il mercato di Porta Portese, luoghi non solitamente deputati all’arte ma che diventano scenario ideale della proposta culturale di Di Là Dal Fiume. Lo scopo è quello di rivalutare e rigenerare il territorio e la fruizione stessa dell’arte, incontrando un pubblico variegato e portando nel tessuto urbano le diverse espressioni artistiche contemporanee, attraverso concerti, installazioni, reading poetici ed estemporanee di pittura.

Performance, passeggiate e concerti

Si parte il 25 agosto con la performance “Viaggio su Marte” di Gabriel Maldonado che sonorizzerà l’omonimo film muto pacifista e di fantascienza di Holger-Madesen (1918); per l’occasione il compositore suonerà sul tetto di un bus a due piani su Ponte Testaccio.

Il 26 agosto in mattinata si consiglia la prenotazione per la “Passeggiata urbana” nel quartiere a partire dall’ex Stazione Trastevere, con Irene Ranaldi, giornalista e sociologa, Presidente dell’Associazione culturale Ottavo Colle, con la quale organizza incursioni urbane in spazi dismessi, industriali o periferici; Antonello Neri, compositore e pianista, improvviserà la sua “Suite 5” su un pianoforte a coda durante le ore di apertura del mercato di Porta Portese.

Si continua il 27 agosto alle 19 con il concerto per viola e chitarra diMaurizio Barbetti e Francesco Cuoghi, che suoneranno musiche di John Cage e Brian Eno nell’atrio della Stazione Trastevere; mentre il 28 agosto alle 20 andrà in scena “Il Viaggio di Psiche”, scritto e narrato dall’artista romana Sista Bramini, con le musiche originali di Giovanna Natalini, per un’installazione sonora in stretta connessione con il luogo ospitante, ovvero Teatroinscatola (Lungotevere degli Artigiani).

Il 29 agosto è la volta di “GAMMM: lettura di prosa e poesia”, presso l’atelier d’artista I.N.F.I.N.I.T.O. e a cura di Marco Giovenale, Michele Zaffarano e Mariangela Guatteri, mentre giovedì 30 dalle 18 sul Lungofiume si terrà il concerto “Along the river” di Mike Cooper, chitarrista, cantante, scrittore e filmaker, la cui produzione spazia dalla musica folk-blues a quella elettronica, passando per il free jazz e la musica sperimentale.

Il 31 agosto alle 19,30 c/o l’OFF Living Room, ci sarà l’incontro con Nanni Balestrini, poeta, romanziere e artista visivo che, insieme allo scrittore Marco Giovenale, parlerà del suo lavoro, discutendo i rapporti tra avanguardia letteraria e movimenti sociali, in occasione del cinquantesimo anniversario del ’68.

Sabato 1 settembre sarà un giorno carico di eventi e iniziative e culturali: la mattina tocca al mercato rionale del Lungotevere degli Artigiani ospitare la performance di pittura estemporanea a cura di Giancarlino Benedetti Corcos e Adelaide Innocenti, pronti a coinvolgere i venditori dei banchi e i frequentatori del mercato, mentre alle 17,30 su prenotazione sarà possibile partecipare alla pedalata naturalistica lungo il fiume Tevere, accompagnati dal geologo Umberto Pessolano, a cura di Ti con Zero e della Biblioteca della Bicicletta Lucos Cozza. Alle 19,00 l’incontro sul fiume Tevere con il presidente del Consorzio Tiberina Giuseppe Amendola, il regista Carlo Quartucci e il professor Paolo Coteni presso Faenas, mentre alle 21 c/o Teatroinscatola, il concerto inedito prodotto da Teatroinscatola, con Luca Venitucci su musiche di Alvin Curran, uno dei più importanti esponenti della free improvisation, scritte per spettacoli teatrali di Memè Perlini quali Grand Hotel desPalmes, Tarzan, Otello.

A conclusione di questa rassegna dedicata alla musica e all’arte contemporanea, il 2 settembre alle 21 il concerto di musica elettronica di Luca Spagnoletti e Federico Placidi “Intuitive Music Live Session”, ed ad accompagnare lungo il percorso l’installazione multimediale del pittore sonoro Paolo Coteni “Sinfonia per un fiume solo. La polifonia romana (Tevere)”, visitabile presso la sede di Teatroinscatola (Lungotevere degli Artigiani, 14) per tutta la durata del festival.

Di Là Dal Fiume: il programma completo

Sabato 25 Agosto, h. 21:00

Open Bus / Ponte Testaccio

VIAGGIO SU MARTE

Regia di Holger-Madsen (1918)

Sonorizzazione dal vivo di Gabriel Maldonado

Domenica 26 Agosto, h. 11:00

Mercato di Porta Portese / Piazza ‘‘Ettore Rolli’’

SUITE 5 (LIBERAMENTE INFRAMEZZATA DA IMPROVVISAZIONI)

per pianoforte di e con Antonello Neri

Replica ore 21:00 presso Teatroinscatola

Domenica 26 Agosto, h. 11:00

Ex Stazione Trastevere / Viale Trastevere, 191

PASSEGGIATA URBANA

Con Irene Ranaldi, Ottavo Colle

consigliata prenotazione

Lunedì 27 Agosto, h. 19:00

Stazione Trastevere (atrio) / Piazza Flavio Biondo

MUSICA IN ORARIO

per viola e chitarra (Stockhausen, Cage, Riley, Eno)

Maurizio Barbetti, Francesco Cuoghi

Martedì 28 Agosto, h. 20:00

Teatroinscatola / Lungotevere degli Artigiani, 14

IL VIAGGIO DI PSICHE

di e con Sista Bramini musiche di Giovanna Natalini

Mercoledì 29 Agosto, h. 19:00

Atelier d’artista I.N.F.I.N.I.T.O. / Via G. da Castel Bolognese, 81

GAMMM: LETTURA DI PROSE E POESIE

Marco Giovenale, Michele Zaffarano, Mariangela Guatteri

Giovedì 30 Agosto, h. 18:00

Lungofiume / Discesa da Lungotevere degli Artigiani, 32

MIKE COOPER ALONG THE RIVER

Venerdì 31 Agosto, h. 19:30

OFF Living Room / Via di G. da Castel Bolognese, 85

BALESTRINI------> ‘68

Nanni Balestrini e Marco Giovenale

Sabato 1 Settembre, h. 11:00

Mercato rionale / Lungotevere degli Artigiani, 14

INTERVENTO DI PITTURA ESTEMPORANEA NELLE ORE DI MERCATO

Giancarlino Benedetti Corcos e Adelaide Innocenti

Sabato 1 Settembre, h. 17:30

Pista ciclabile / da Ponte Milvio a Ponte Testaccio

PEDALANDO LUNGO IL FIUME

conduce Umberto Pessolano

Geologo e Direttore del Museo del fiume di Nazzano

a cura di Ti con Zero e Biblioteca della Bicicletta Lucos Cozza

consigliata prenotazione

Sabato 1 Settembre, h. 19:00

Faenas / Via Portuense, 47

GLI ARTISTI E IL FIUME

con Carlo Quartucci, Paolo Coteni, Giuseppe Amendola

in collaborazione con i Quaderni del Silenzio e Consorzio Tiberina

Sabato 1 Settembre, h. 21:00

Teatroinscatola / Lungotevere degli Artigiani, 14

MUSICHE PER IL TEATRO DI ALVIN CURRAN

per spettacoli con la regia di MemèPerlini:

Grand Hotel desPalmes, Tarzan, Otello

a cura e con Luca Venitucci

Introduce Donatella Orecchia

Prof.ssa dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Domenica 2 Settembre, h. 21:00

Teatroinscatola / Lungotevere degli Artigiani, 14

INTUITIVE MUSIC LIVE SESSION

Luca Spagnoletti, Federico Placidi

Da Sabato 25 agosto a Domenica 2 Settembre

Teatroinscatola / Lungotevere degli Artigiani, 14

SINFONIA PER UN FIUME SOLO. LA POLIFONIA ROMANA(TEVERE)

Installazione di Paolo Coteni