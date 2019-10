Di Donna in Donna al Teatro Porta Portese

DI DONNA IN DONNA

scritto,diretto e interpretato da Ilaria Coppini

Il 23 e 24 ottobre 2019 alle ore 21,00 approda al Teatro Portaportese all’interno della rassegna CIVILMENTE l’emozionante e poetico

DI DONNA IN DONNA



MONOLOGHI DI CANTAUTORI IN PROSA

di e con Ilaria Coppini

violinista Svetlana Solodka



Cantautori in prosa per un percorso catartico al femminile dalla violenza subita alla felicità.



De André, Renato Zero, Cocciante, Lucio Dalla e altri cantautori hanno regalato al mondo della musica e alle donne in particolar modo testi intensi e pieni di significato. In questa performance teatrale, che dura circa un'ora, le canzoni selezionate vengono usate come monologhi, che, con la potenza delle loro parole, descrivono perfettamente varie tipologie di donna.



Si ha così un variopinto percorso che, di donna in donna, descrive come si può passare da una violenza subita alla serena consapevolezza di sé e alla felicità. Il suono di un violino pizzica le corde dell'anima della protagonista, la prende per mano e ne scandisce i passaggi emotivi, si crea così un percorso catartico e liberatorio, libero cioè dalla sopraffazione e dalla prepotenza schiacciante.



È così che la musica, in quanto arte, diventa salvifica e permette e facilita il viaggio attraverso se stessi della protagonista e degli spettatori ed è così che i personaggi interpretati toccano varie emozioni e vari stati d'animo: disperazione, impotenza, tristezza, amore verso se stessi e verso gli altri, ironia, dolcezza, tenerezza, sensualità, voglia di vivere.



TEATRO PORTAPORTESE

Via Portuense 102 – Roma Tel.065812395

BIGLIETTI

INTERO 15,00 EURO (13,00 EURO +2,00 DI TESSERA)

RIDOTTO 12,00 EURO (10,00 + 2,00 DI TESSERA)