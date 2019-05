Di Domenico Bracco Poeti in concerto al Charity Café

Giovedì 9 maggio l'appuntamento è al Charity Café, per la rassegna Jazz Voice, con il trio composto da Fulvia Di Domenico alla voce, Enrico Bracco alla chitarra e Francesco Poeti al basso. Tre musicisti che si incontrano sull'onda di sonorità jazz, ritmi world e improvvisazione. Un repertorio eterogeneo, che spazia dagli standards jazz alla bossa nova alla tradizione folk anglosassone... un concerto sussurrato e da ascoltare attentamente, dalla prima all'ultima nota.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Per info: 06.47825881



Line-up

Fulvia Di Domenico: voce

Enrico Bracco: chitarra

Francesco Poeti: basso