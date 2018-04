Di Bestie e di Animali al Teatro Villa Torlonia

Giovedì 19 aprile (ore 19) al Teatro di Villa Torlonia in scena DI Bestie e di Animali, tratto dal libro di Franco Marcoaldi e Ferdinando Scianna (pubblicato da Contrasto per la collana In Parole), seconda tappa del reading musicale con protagonisti gli stessi autori Scianna e Marcoaldi, presentato per la prima volta al Festivaletteratura di Mantova (2017) e accompagnato dalla fisarmonica di Ivano Battiston.

Di Bestie e di Animali

Di Bestie e di Animali, scritto a quattro mani con penna e luce, è una riflessione sul simbiotico legame tra umani e animali. Nel corso degli anni Scianna ha puntato il suo obiettivo anche sul mondo animale con cui gli uomini convivono. Allo stesso modo, nel corso della sua carriera di poeta e scrittore, anche molti versi di Franco Marcoaldi hanno avuto come protagonisti gli animali, domestici e non. Da questo sguardo comune verso il mondo animale è nato di Bestie e di Animali lo spettacolo presentato per la prima volta a Roma.

Le inconfondibili fotografie in bianco e nero di Scianna dialogano con le poesie edite e inedite dello scrittore e con una selezione di testi di altri autori tra cui Canetti, Berger, Coetzee, Cortázar, Kundera e Ortese. L’obiettivo di Scianna racconta animali veri - cani, pecore, mucche, capre, asini, pesci, gatti, cavalli - ma anche finti – di plastica, peluche, di marmo; vivi, ma anche morti – pescati, scuoiati, intrappolati, abbattuti. E ancora: cammelli che dormono abbandonati a terra esattamente come i loro padroni; bambini seminudi che cavalcano piccoli maiali, mentre uccelli o galletti compaiono appollaiati sulle loro spalle.

La fisarmonica di Battiston accompagna questo percorso nel mondo animale tra parole e immagini. Franco Marcoaldi e Ferdinando Scianna, nel corso del loro spettacolo fatto di parole, immagini e musica, raccontano la millenaria coesistenza tra essere umano e essere animale e di come quest’ultimo, stando a contatto con l’uomo, in qualche modo lo definisce.