Design Made in Italy: Prima Edizione del Margutta Home

Per celebrare la sua apertura, Margutta Home ha creato per giovedì 11 maggio (ore 18.30) un appuntamento esclusivo e di prestigio, che mette insieme il meglio del design e dello stile italiano: è il premio Margutta Home, un riconoscimento da assegnare ogni anno ad una personalità che si è distinta come eccellenza Made in Italy del "saper fare" e che per questa 1ᵃ edizione è il noto brand designer di fama internazionale Antonio Romano, fondatore di Inarea Identity and Design Network, uno dei creatori delle icone del nostro tempo. Inarea è una rete internazionale e indipendente di designer, architetti, strategist e brand consultant, specializzata nella creazione e gestione di sistemi di identità. Acea, la Biennale di Venezia, Enel, il MAXXI, Pirelli re, Rai, Roma Capitale, Tim: queste sono solo alcune delle realtà i cui brand sono stati "ridisegnati" da Romano. Questo incontro di eccellenze diventa così una vera e propria design conversation all'insegna della bellezza: un'occasione unica in cui il meglio del design di arredo e del brand design dialogano.