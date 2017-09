Proprio come un critico d’arte o un restauratore sulla tela, il dermatologo ha il compito di saper interpretare i dettagli dei cambiamenti della pelle, saper curare i cambiamenti patologici e aiutare a prevenire quelli legati al tempo e alle cattive abitudini. Dall’idea che la pelle è tela pittorica e che tutto quello che esprime può essere interpretato meglio con l’aiuto dell’arte, è nata l’idea di DermArt, un convegno che unisce la Dermatologia con l’Arte visuale per sviscerarne i comuni linguaggi.

DermArt: dermatologia tra scienza e arte

Ideata, curata e diretta da Massimo Papi, la rassegna – che rilascerà per gli iscritti richiedenti 10 crediti ECM - giungerà quest’anno alla sua nona edizione, continuando la sua tradizione nel confronto didattico tra malattie cutanee e pittura e proponendo anche una serie di argomenti nuovi di interesse multidisciplinare. Spettacolare luogo di incontro sarà, nelle giornate di 22 e 23 settembre 2016, il Foro Romano, ed esattamente la Chiesa di San Lorenzo in Miranda, all’interno del Nobile Collegio dei farmacisti di Roma.

L’iniziativa, che vedrà intervenire relatori appartenenti sia alle diverse professioni del mondo sanitario (medici, infermieri, biologi, psicologi) sia al poliedrico universo artistico (pittori, art makers, storici e critici dell’arte), avrà come fil rouge dei vari interventi – molti dei quali interattivi con il pubblico - la “Pelle sostantivo femminile”, vista sul piano estetico, psicologico, artistico e di specifiche patologie cutanee. Attraverso un percorso di laborioso aggiornamento, si approcceranno molteplici tematiche: tra le più innovative la Whatsapp dermatology, fenomeno incombente degli ultimi anni nel rapporto tra medico e paziente, e la dermocosmesi vulvare, tra necessità e trend.

E ancora la dermatologia per vegani e gli E-tattoos

E ancora la dermatologia per vegani e gli E-tattoos: skinmarks, techtats e safestamp. Verranno poi organizzati dei quiz interattivi su casi clinici di patologie infiammatorie delle gambe e sulle diagnosi di malattie della pelle con l’aiuto di icone della pittura (personaggi, colori e forme di quadri famosi). Acne della donna adulta, patologie ombelicali (ombelico centro del mondo), pillole tecnologiche di novità sui tatuaggi e la tecnica innovativa dell’epiluminescenza, patologie della pelle in adolescenza, il melanoma nelle tre età della donna e i segni sulla pelle delle migranti saranno oggetto di ulteriori approfondimenti.

Tra le curiosità più sfiziose, verrà dedicata una parentesi agli animali domestici, con un minicorso sui rischi di trasmissione delle affezioni alla cute umana. Per finire, nello spirito di condivisione che appartiene da sempre alla manifestazione e per la convinzione che il rapporto medico-paziente è fondato sull’uso ottimale dei 5 sensi, verrà organizzato un corso per imparare a conoscere i profumi del vino con una degustazione abbinata, in collaborazione con alcune eccellenti cantine vinicole del Lazio.

DermArt è un’iniziativa realizzata con il patrocinio di: Comune di Roma, Regione Lazio, Ministero della Salute, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ordine dei Medici di Roma, ADOI, Donne dermatologhe Italia, LILT (Lega italiana lotta tumori), Italian Acne Board, Federfarma.

DermArt: il programma

Venerdi 22 Settembre

Benvenuto e saluti

Moderatori: Stefano Calvieri, Antonio Cristaudo, Ornella De Pità

9.00-9.20 Quali malattie cutanee più frequenti nelle donne e perché? - Biagio Didona

9.20-9.40 Lupus, dermatomiosite e sclerodermia in età pediatrica - Maya El Hachem

9.40-10.00 Dermatiti fatte ad arte (artefatte) Scopri come lo faccio. Interattiva - Riccardo Sirna

Coffee break

Moderatori: Biagio Didona, Maya El Hachem, Isabella Mezza, Massimo Papi

11.00-12.30 Il corpo della donna e la pelle: le tre età della donna

Il melanoma nelle 3 età della donna. Lettura - Giorgio Annessi, Riccardo Bono, Giulio Ferranti

Guido Barlozzetti

Laura De Luca

Gian Paolo Manzella

12.30-13.00 Caravaggio e la pelle delle donne. Lettura - Vittorio de Bonis

Consegna Premio Dermart 2017

Light lunch

Moderatori: Carmen Cantisani, Tommaso Gobello, Massimo Papi

14.00-15.30 WhatsApp dermatology. La diagnosi senza il paziente: casistica clinica interattiva di pazienti WhatsApp - Carmen Cantisani, Luca Fania, Dario Didona, Maria Rita Nasca, Federica Dall’Oglio, Giulia Pranteda, Alessandra Scarabello

Moderatori: Ada Amantea, Carla Cardinali, Aldo Di Carlo

15.30-16.00 … ma le gambe, ma le gambe…

Macchie e noduli rossi delle gambe: casi clinici interattivi a quiz. True or fake? - Massimo Papi

16.00-17.30 La patologia e la dermocosmesi vulvare

Nei e lesioni pigmentarie vulvari: tra clinica e epiluminescenza. Casistica interattiva - Giulio Ferranti

Le patologie difficili da diagnosticare. Casistica interattiva - Pietro Lippa

Come cambiano le patologie vulvari su pelle scura? Casistica interattiva - Gennaro Franco

Corsi

14.00-16.00 Epiluminescenza di base: forme e colori che fanno fare diagnosi

Riccardo Bono, Giulio Ferranti

16.00-18.00 Le malattie cutanee degli animali domestici: quali rischi per la nostra pelle? - Alessandra Fondati e dermatologo

Sabato 23 Settembre

Moderatori: Corrado Angelo, Raffaele Argentieri, Simona Argentieri, Paolo Samarelli

9.00- 9.30 Eponimi in dermatologia - Rita Clerico, Mauro Paradisi

9.30-10.00 Quiz Clinici tra Dermatologia e arte: Scegli il quadro che fa fare diagnosi

Scegli la forma che fa fare diagnosi - Biagio Didona, Beatrice Luzi

Scegli il colore che fa fare diagnosi - Massimo Papi

Moderatori: Luca Bianchi, Rita Clerico

10.00-10.30 Il dolore sulla pelle. Sindromi cutanee dolorose: come curarle?

Liana Masala, Consalvo Mattia

Coffee break

Moderatori: Gianluigi Colalucci, Karmen Corak, Massimo Papi, Ninì Santoro

11.00-11.30 Sulla pelle delle donne. Lettura - Angelandreina Rorro

Moderatori: Giuseppe Lombardo, Ketty Peris, Stefano Veraldi

11.30-11.50 L’ombelico del mondo. Patologie e cure. Interattiva - Federico Bardazzi

11.50-12.10 Quando l’acne ci viene da grandi. Casistica interattiva - Giuseppe Micali

Moderatori: Giorgio Bartolomucci, Nerio Grassi, Gioia de Cristofaro Longo, Mauro Paradisi

12.10-12.30 Pillole di novità tecnologiche tra pelle e arte

E-tattoos: skinmarks, techtats e safestamp - Antonella Caporaso

Dermatologia per vegani

12.30-13.00 I segni sulla pelle delle migranti nelle 3 età della donna. Lettura - Aldo Morrone

13.00 Premiazioni - Test di valutazione ECM

13.30-15.30 Corso Il vino e la pelle: Impara a riconoscere i profumi dei vini.

Degustazione di selezione di vini del Lazio