DeProducers con Botanica all'Auditroium. Dopo il successo di “Planetario” (che ha raccontato in musica l’universo, gli astri, la luna e le stelle) i DeProducers, eccezionale collettivo musicale formato da Vittorio Cosma, Riccardo Sinigallia, Gianni Maroccolo e Max Casacci, tornano insieme con Botanica, continuando a mettere in relazione musica e scienza, per raccontare le meraviglie del mondo vegetale.

Un progetto innovativo e coinvolgente che vede la partecipazione e la consulenza scientifica per la realizzazione dei testi del Prof. Stefano Mancuso, uno dei più importanti ricercatori botanici internazionali, tra le massime autorità mondiali nel campo della neurobiologia vegetale e autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche sulla fisiologia e sul comportamento delle piante.

Aboca, l’azienda di Sansepolcro specializzata nella produzione di dispositivi medici e integratori alimentari a base di complessi molecolari estratti da sostanze vegetali, in veste di co-produttore e co-ideatore dell’opera Botanica ha sposato immediatamente l’idea: mettere in relazione musica e scienza per raccontare con suoni, musica e parole, le caratteristiche dello straordinario mondo vegetale ad un pubblico ampio in modo semplice e approfondito.

Nel live di Botanica i DeProducers e Stefano Mancuso, attraverso canzoni e temi musicali inediti, videoproiezioni e scenografie originali, sveleranno “i sensi” delle piante e li trasformeranno in racconto. Le piante “sentono”, provano emozioni, elaborano strategie e prendono decisioni. Chitarra, basso e tastiere si scambiano continuamente i ruoli per dare voce ai respiri delle piante, alle gocce di pioggia che cadono sulle foglie o agli animali che si muovono nella foresta. Un racconto musicale che vive di musica e parole ma anche della meraviglia che suscita negli spettatori.