Il Global Spirit Tour dei Depeche Mode a Roma

I Depeche Mode, una delle band più influenti al mondo intraprenderanno un nuovo tour mondiale a partire da maggio 2017, a supporto del loro nuovo lavoro discografico, “Spirit”, in uscita a inizio 2017. Dopo la pubblicazione dell’album, il Global Spirit Tour offrirà a fan vecchi e nuovi la grande opportunità di vedere la band dal vivo, in uno dei loro entusiasmanti e incredibili show.



La prima parte del Global Spirit Tour vedrà Dave Gahan, Martin Gore e Andy Fletcher esibirsi per oltre un milione e mezzo di fan in 32 città di 21 paesi europei. Il tour partirà da Stoccolma il 5 maggio 2017, e farà tappa in alcune delle venue preferite dai fan della band, tra cui lo Stade de France di Parigi, lo Stadio San Siro di Milan, e l’Olympiastadion di Berlino. Faranno parte del tour anche alcuni stadi nuovi per la band, tra cui il London Stadium, la Otkritie Arena di Mosca, e la Veltins-Arena di Gelsenkirchen, in Germania. La tranche europea terminerà il 23 luglio con un grande concerto finale a Cluj-Napoca in Romania.

In Italia i Depeche Mode sono attesi il 25 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, il 27 giugno allo Stadio San Siro di Milano e il 29 giugno allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

Dopo la trance europea nell’estate 2017, il Global Spirit Tour proseguirà con date in Nord e Sud America. Il Global Spirit Tour sarà il diciottesimo tour della band, e il primo dopo più di tre anni. L’ultimo tour della band, il Delta Machine Tour, ha entusiasmato oltre due milioni e mezzo di fan in una serie di concerti sold-out in tutta Europa e Nord America, ed è stato uno dei tour più ampi e proficui del 2013. Per il Global Spirit Tour la band continuerà la collaborazione con la casa di orologi svizzeri Hublot, per sensibilizzare e raccogliere fondi a favore di Charity: Water, organizzazione non profit che fornisce acqua pulita alle persone di tutto il mondo.



“Spirit” sarà il quattordicesimo lavoro discografico della band, seguito dell’acclamatissimo Delta Machine del 2013, che ha raggiunto la Top Five in 26 paesi e la prima posizione delle classifiche di 12 paesi. “Spirit” è prodotto da James Ford, membro fondatore della band Simian Mobile Disco, che recentemente ha prodotto gli album di Florence and the Machine e Arctic Monkeys. “Spirit” sarà pubblicato a inizio 2017 su etichetta Columbia Records in tutto il mondo.



Durante l’evento a Milano, Dave Gahan ha detto, ‘Siamo estremamente orgogliosi del suono e dell’energia di “Spirit”, e siamo entusiasti di tornare in tour per presentarlo ai nostri fan in tutto il mondo.’



Con più di 100 milioni di album venduti e concerti per oltre 30 milioni di fan in tutto il mondo, i Depeche Mode non smettono di deludere; sono innumerevoli gli artisti che li nominano tra le proprie ispirazioni musicali e straordinarie le critiche ricevute nel corso della loro carriera.

“Spirit” e il Global Spirit Tour consolideranno sicuramente la loro storia di innovazione musicale e il loro enorme successo globale.