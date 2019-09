Denuncio Tutti. Lea Garofalo, lo spettacolo a Officina Estate

Denuncio Tutti. Lea Garofalo. Il Teatro Prisma di Bari porta lo spettacolo di Giovanni Gentile con Barbara Grilli a Officina Estate 2019, il prossimo 6 settembre, alle ore 21.

Lo spettacolo

Lea Garofalo è una testimone di giustizia italiana che si ribellò alla famiglia, e alla 'ndrangheta, e pagò con la propria morte. Non difesa da nessuno, prima di tutto da quello Stato a cui si era rivolta, a cui aveva denunciato e che senza motivi validi, nel 2006, le revocò la possibilità di far parte del programma di protezione, che le era stato concesso nel 2002, insieme a sua figlia Denise, in quanto le sue dichiarazioni non erano abbastanza. Non era abbastanza essersi messa contro tutti, non era abbastanza aver messo a rischio la sua vita e quella di sua figlia. E lei denunciò anche lo Stato, e il Consiglio di Stato le diede ragione facendola ritornare nel programma nel 2007. Ma nonostante tutto nel 2009 pagò per quanto fatto.

«Quando ho scritto questo spettacolo - dichiara il regista e autore Giovanni Gentile - sentivo quanto fosse giusto mettersi accanto a Lea e denunciare. E io che sono una persona libera posso dire le cose che diceva Lea, ma ad ogni parola sono consapevole di perdere un grammo di questa libertà, perché quando si deve portare alla luce lo scandaloso mondo della Ndrangheta, l'alleanza assassina tra Stato e mafia, inevitabilmente sai che questa libertà la stai per perdere».

Info sullo spettacolo Denuncio Tutti. Lea Garofalo

Lo spettacolo fa parte del ricco programma di Officina Estate 2019, in programma dal 6 al 14 settembre a Largo Cannella (Spinaceto). Denuncio Tutti. Lea Garofalo è in programma il 6 settembre, alle ore 21.

