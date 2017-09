Dentro la tazzina: assaggio "alla brasiliana"

Il Mercato Centrale Roma insieme a Mondicaffè, Umami, CSC e Officinae Caffè organizza, domenica 24 settembre,"Dentro la tazzina" una sessione di cupping per scoprire il mondo del caffè di qualità.

L'evento, gratuito e aperto al pubblico, si terrà nella piazza in Via Giolitti, 36. Per partecipare è necessario iscriversi inviando una mail a: eventi.roma@mercatocentrale.it.

"Dentro la tazzina" è un ciclo di appuntamenti che si terranno ogni mese nella piazza di Mercato Centrale.

La tecnica d’assaggio che verrà usata è chiamata “alla brasiliana”, consiste nel preparare il caffè in infusione con una macinatura più grossolana rispetto all’espresso.

I caffè utilizzati provengono dall'Etiopia, Ecuador, Burundi e Colombia tutti monorigine; 5 saranno le tazze utilizzate, una per ogni tipologia di caffè. Il cupping sarà diretto dallo staff di Mondicaffè.