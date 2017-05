Dentro la Piramide Cestia - apertura speciale

Come mai la Piramide non ha alcun ingresso? Perchè gli eredi di Caio Cestio la costruiscono nel tempo record di 330 giorni? Che differenze ci sono con le Piramidi d'Egitto? Raffinate pitture all'interno, statue di bronzo ai lati, un monumento alto quasi 40 metri, destinato ad ospitare una sola persona: fa impressione tutt'oggi il sepolcro di Caio Cestio, uno degli uomini più influenti della Roma del I sec a.C. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. POSTI LIMITATI. Biglietto d'ingresso, noleggio radiocuffie e contributo visita: 15€ a persona Modalità di prenotazione: scrivere una mail a romaillustrata@gmail.com con i seguenti dati: nome/cognome/email/ cellulare di ogni partecipante. Ritrovo: ore 11:15 in via Caio Cestio 6. Termine visita: ore 13:00