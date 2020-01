Denise Faro in concerto a Roma

Denise Faro sarà protagonista di una serata di musica dal vivo, organizzata da 8P Management, il prossimo 8 gennaio presso il Teatro Arciliuto di Roma (Piazza Montevecchio, 5) dalle 21.30.

Si tratta di una esibizione di musica pop durante la quale la cantante romana, accompagnata da piano e chitarra, si esibirà con i brani del suo repertorio che l’hanno resa famosa nel mondo dell’America latina e non solo!

In attesa dell’inizio dell’esibizione, dalle 20,30 è previsto (sempre presso il teatro Arciliuto) un aperitivo.

Denise Faro dopo aver mosso i primi passi della sua carriera su suolo nazionale con esperienze teatrali in Giulietta e Romeo di Cocciante e High School Musical della Disney, ha deciso di compiere il grande salto.

Nonostante la giovane età, Denise risulta essere la prima e unica italiana ad aver preso parte al famoso TvShow “La Academia”, una competizione canora che ha visto nascere alcuni dei più grandi artisti latini in terra messicana. Da lì, il passo in Cile è breve e la vittoria del "Festival di Viña del Mar” (2012) la consacra un'icona pop.

La voglia di crescere, di mettersi in discussione, l'hanno condotta fino a Los Angeles, città simbolo del sogno americano: per andare ancora una volta oltre.

È proprio a Los Angeles che ha modo di incontrare la leggenda del rock italiano: conosce Vasco Rossi per caso a un evento. C'è subito sintonia: da qui parte l'idea di aprire le date milanesi di Vasco niente meno che allo stadio San Siro di Milano per le date del tour del rocker dello scorso giugno. Scaldare 120 mila persone per due sere consecutive, avrebbe fatto tremare le gambe a chiunque: non a Denise. E il sogno si avvera.

La "riconquista" della madre patria passa ora per un nuovo brano.

Intrappolata è il nuovo singolo, pubblicato in doppia versione (italiana e spagnola) e realizzato in collaborazione con l’etichetta italiana 8P Management. Scritta e composta da Denise insieme alla cantautrice colombiana Ana Casalett (vincitrice di un Grammy), incisa e prodotta tra Los Angeles e Miami ed infine masterizzata a New York, la canzone rappresenta perfettamente il momento che sta vivendo l'artista.