Denis Sulta al Circolo degli Illuminati

Denis Sulta è uno degli astri più brillanti dell’elettronica britannica e internazionale.

Nasce e scresce nella sua città natale Glasgow, affermandosi principalmente grazie alla Red Bull Music Academy e per aver prodotto hit mondiali che sono presenti frequentemente nei set di artisti come Jackmaster, Skream o Four Tet.

Nel 2016 Denis Sulta è entrato direttamente alla posizione numero 26 della chart dei deejay più importanti di Resident Advisor, la classifica più seguita nel panorama elettronico mondiale.

La scalata al successo internazionale di Denis Sulta ha pochi eguali nella storia più recente della musica elettronica. Un aspetto fondamentale del suo rapido exploit è stato crescere in una delle scene più fertili nella musica elettronica attuale: Glasgow. Qui ha potuto affinare la sua tecnica e la sua conoscenza musicale lavorando in un noto negozio di dischi (Rubadub) e realizzando i primi set nel famoso Sub Club.

Le successive produzioni pubblicate su etichette come Dixon Avenue Basement Jazz e Numbers (nuova casa di Lory D) hanno attirato le attenzioni su Denis Sulta. Colpisce la sua incredibile capacità fondere in chiave moderna elementi house e techno alla tradizione.

I suoi disco sono entrati nelle borse di deejay famosi per la loro qualità come Four Tet, Jackmaster o Optimo.

Il 2016 è stato l’anno della consacrazione grazie all’ingresso nella Red Bull Music Academy di quell’anno e all’ingresso diretto alla posizione numero 26 della RA charts. A questo punto Denis Sulta può solo puntare a salire più in alto e aspirare a raggiungere l’Olimpo dei deejay.



