Dengue Dengue Dengue: a Villa Ada maschere fluo e tropical bass

Gli ultimi colpi di coda estivi non fermano la voglia di musica di Villa Ada Roma Incontra il Mondo - Villaggi Possibili, cento per cento a firma Arci Roma, che prolunga il fitto cartellone di appuntamenti fino al 17 settembre. Ben due i palchi che vedranno susseguirsi artisti di calibro internazionale sin dal tramonto, con concerti gratuiti, per proseguire, come da tradizione, fino a tarda notte.

Il 7 settembre comincia una grande serata all’insegna della cumbia coi Murga Los Adoquines de Spartaco che si esibiranno al tramonto per D’Ada live, una festa coinvolgente che poi si sposterà sul palco principale con il sound futuristico e le maschere fluo dei Dengue Dengue Dengue, anticipati dall’argentino King Coya e dai Queen Cholas. Aftershow con djset di cumbia elettronica curata da Dj Diamante.

Dengue Dengue Dengue

Maschere fluo, tropical bass, electro cumbia, sound futuristico e visual stupefacenti: sono Felipe Salmon e Rafael Pereira, produttori e grafici da Lima, Perù. Dengue Dengue Dengue! è il progetto che dal 2010 li unisce e che li ha portati a suonare ovunque: dai Sònar di Barcellona e a Bogotà al Roskilde in Danimarca, dalla Boiler Room a Lisbona alla RBMA di Tokyo. “Serpiente Dorada”, pubblicato nel 2014 per l’etichetta dei Buraka Som Sistema, Enchufada Records, è tra le migliori uscite dell’anno sul Washington Post. Nel giugno 2016 pubblicano sempre per Enchufada il secondo full length “Siete Raices”, che li consacra come maggiori esponenti della Global club music.

Dalle 20:00: Murga Los Adoquines de Spartaco

Dalle 21:30: Dengue Dengue Dengue + King Coya

A seguire: Villa Diamante Dj Set