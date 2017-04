DELITTO AR SUGO: cena con SPETTACOLO INTERATTIVO. Un morto in cucina, una serie di sospettati, un mucchio di moventi e secchiate di alibi più o meno credibili, ma con un detective non troppo all'altezza della situazione. SCOPO DEL GIOCO: individuare l'assassino, scoprire il movente, dichiarare l'arma del delitto e descrivere le dinamiche dell'omicidio. CHI PUO' PARTECIPARE: chiunque, ogni tavolo costituisce una squadra. QUANDO: venerdì 28 aprile alle ore 21 | venerdì 12 maggio alle ore 21 DOVE: presso il ristorante 16 Cibi Tondi. (via Magnagrecia 102) COSTO: 25 euro a persona, la quota comprende lo spettacolo, antipasto, primo, secondo, dolce e bevande. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Prenota il tuo tavolo chiamando il numero 06 77257037 Spettacolo scritto e diretto da Claudio Ciccone, con Emanuele Martinelli, Giulia Jacopino, Elena Annese ed Elisa Bianchedi