Delirio n. 1. il bianco, spettacolo teatrale

Dalla perlustrazione e dallo studio di documenti e testimonianze di alcune esperienze manicomiali, scaturisce questo monologo, che procede per arditi accostamenti, senza apparenti linee guida, ma volutamente ancorato a vertiginosi scarti del pensiero delirante, e tuttavia proteso verso la luminosa liberazione finale, possibile solo grazie alla poesia. Elena Fanucci ripropone lo spettacolo “Delirio n°1. Il bianco.” nel suggestivo spazio in cui nacque nel 2005: la Sala Argento del Teatro di Documenti.



Il monologo racconta la conversione di una follia psichiatrica in esperienza poetica, attraverso arditi accostamenti, senza apparenti linee-guida, volutamente ancorato a vertiginosi scarti del pensiero delirante, e tuttavia proteso verso la luminosa liberazione finale.



Lo spazio bianco e claustrofobico in cui è costretta l’azione simula una chiusura, ma si scopre invece pericolosamente spalancato sul buio della realtà circostante, scivolante verso il nero dell’esistenza che, anziché accogliere, inghiotte e fagocita per poi restituire i resti del macabro pasto.

E’ il bianco ghiacciato dei neon delle corsie d’ospedale, il bianco di lenzuola ingiallite da vomito e urina, il bianco di muri imbrattati da urla e dolore, il bianco schiumoso agli angoli della bocca.

La sofferenza si fa largo, affiora da profondità inesplorate, rigurgita, deborda e urla alla bocca di darle voce.

La bocca ci prova, e appena la gola si apre, la voce si libera e canta.

Ed è un canto divino.



Che cos’è il delirio? Domandatelo agli psichiatri.

Gli artisti, come i pazzi, non hanno risposte.

Hanno solo sogni.