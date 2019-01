I sapori della Sicilia "in tazzina": da Bialetti si gustano miscela Palermo e cannoli

Il Bialetti Store di Piazza Cola di Rienzo a Roma si prepara ad ospitare l’arrivo della nuova miscela Palermo della linea Il Caffè d’Italia, in un evento dedicato alla celebrazione dei profumi e dei sapori tipici della Sicilia. Sabato 2 febbraio Bialetti offrirà ai visitatori dello Store un assaggio di Sicilia con la speciale degustazione della miscela Palermo in abbinamento ai cannoli della pasticceria Ammu.

Miscela Palermo e cannoli

L’expertise di Bialetti nel mondo del caffè gli ha permesso di creare la linea Il Caffè d’Italia che ripercorre di città in città le diverse fragranze, i gusti e le tradizioni dell’arte di fare il caffè.

L’ultima arrivata è proprio la nuova miscela Palermo: disponibile in capsule compatibili con le macchine espresso del brand, si caratterizza per l’intensità del suo aroma e per lo spiccato gusto amaro e carico di energia, com’è il caffè nella tradizione siciliana. Palermo, storicamente legata agli Arabi, scopritori del caffè, vanta una lunga tradizione e conoscenza nel rito della preparazione del caffè.

Con la nuova miscela Palermo, Bialetti offre un nuovo viaggio sensoriale attraverso le eccellenze dell’espresso all’italiana, invitando i consumatori a percorrere il bel Paese, attraverso la tazzina di caffè.

Dalle 16:30 alle 19:30 tutti i visitatori potranno gustare la nuova miscela Palermo, in abbinamento ai cannoli della pasticceria Ammu, vero e proprio emblema della tradizionale dolciaria siciliana.