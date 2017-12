Con Denny di Podere Cipolla e Marco dell'Azienda Agricola Crocizia Pastella condivide una passione: i vini frizzanti. Per questo sabato 16 dicembre Podere Cipolla e Crocizia saranno ospiti da Pastella per parlare di che significa fare vino in Emilia, quali sono le difficoltà e le gioie della vinificazione naturale e soprattutto come si abbinano ai fritti del locale di Montesacro.

Più che una degustazione, sarà una festa. Un brindisi ai giorni di festività natalizie che seguiranno. L'appuntamento con Alla scoperta dell'Emilia: la Malvasia e il Lambrusco è per il 16 dicembre alle ore 18.