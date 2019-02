La Sicilia del vino

Si avvicina la data del primo appuntamento di Go Wine nella città di Roma nel 2019 con un evento dedicato alla regione Sicilia ed ai suoi vini. Una serata di approfondimento dal taglio monografico, con l’intento di presentare in sala espressioni di diverse aree della regione, valorizzando tanti vitigni, autoctoni e internazionali, e dando voce ai protagonisti che hanno contribuito in questi anni all’affermazione della viticoltura della siciliana.



Ecco un primo elenco delle cantine protagoniste della serata:



Alessandro di Camporeale - Camporeale (Pa);

Baglio di Pianetto – San Cristina Gela (Pa); Blundo – Siracusa;

Colosi – Messina; Cva Canicattì – Canicattì (Ag);

Donnafugata – Marsala (Tp); Fausta Mansio – Siracusa; Fina – Marsala (Tp);

Giasira – Rosolini (Sr); Leonarda Tardi – Salaparuta (Tp);

Mortilla – Chiaramonte Gulfi (Rg); Poggio di Bortolone – Chiaramonte Gulfi (Rg);

Tenuta Benedetta Etna – Castiglione di Sicilia (Ct); Tenuta San Giaime – Gangi (Pa);

Valle dell’Acate – Acate (Rg); Vino Nibali – Passopisciaro (Ct).



Programma e orari:

Ore 16,30 – 19,00: Anteprima: degustazione riservata esclusivamente ad operatori professionali (titolari di Ristoranti, Enoteche e Wine Bar);

Ore 19,00: breve conferenza di presentazione dell’evento;

Ore 19,30 - 22,00: Apertura del banco d’assaggio al pubblico di enoappassionati.



Il costo della degustazione per il pubblico è di € 18,00, riduzione soci Go Wine € 12,00, riduzione soci associazioni di settore € 15,00. L’ingresso sarà gratuito per coloro che decideranno di associarsi a Go Wine direttamente al banco accredito della serata (benefit non valevole per i soci famigliari). L’iscrizione sarà valevole fino al 31 dicembre 2019.



ATTENZIONE: Per una migliore accoglienza è consigliabile confermare la presenza alla serata all’Associazione Go Wine, telefonando al n°0173/364631 oppure inviando o un’e-mail a stampa.eventi@gowinet.it entro le ore 12.00 di lunedì 11/02 p.v..