Pronti a partire per l’India? Arriva il Bollywood Holi Festival: degustazione e festa indiana al Ristorante Italiano I Cavalieri, appositamente allestito per l’occasione. S

i potrà mangiare all’aperto, mentre tanti artisti si esibiranno, per la gioia di grandi e piccini, con la possibilità di venire iniziati alle danze indiane con la supervisione di maestri di fama internazionale. Ma la vera star della serata sarà la chef indiana Tata Tandoori, che per la prima volta sperimenterà un menù fusion, adatto anche ai bambini.

Dopo gli antipasti misti indiani a buffet, tra cui i rinomati Pakoras fritti, accompagnati da un Ginger spritz, agli ospiti verrà servita una selezione di bocconcini al Curry , con gustoso riso Veg Biryani, il cui sapore si andrà a fondere con una lasagnetta vegana, rinfrescata da un’insalatina di primule e misticanza d’inspirazione fusion. Per dessert, il famoso tortino al cioccolato fondente e peperoncino del ristorante I Cavalieri, accompagnato da un bon bon indiano al cocco di Tata Tandoori. Per i più piccoli, Pizza a volontà.



Dove ci sarà Danza e Dj musica Bollywood fusion, Tatuaggi all’Hennè naturale, animazione per bambini, immancabile cena indo italiana, Menù bimbi e tanto altro...