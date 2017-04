Degustando: a Monte Compatri la fiera del gusto dei Castelli Romani

Torna l'appuntamento con il gusto, dove i sapori incontrano la tradizione. Teatro della 92esima edizione della fiera enogastronomica Degustando-San Giuseppe è Monte Compatri, dove dal 29 aprile al 1 maggio riapriranno gli stand che offrono prodotti tipici, birra artigianali e vino dei Castelli Romani. Non mancheranno aree giochi per bambini (viale Busnago), gare sportive, live music e spettacoli dal vivo itineranti.

Per degustare i prodotti della tradizione e non solo basta acquistare la card degustazione da 7 euro (gratis per i bambini sotto i 12 anni). Sconto di due euro per chi esibirà la tessera Metrebus o l’abbonamento Atac. La manifestazione che racconta, dal punto di vista culinario un intero territorio, sarà aperta dalla banda di Gavignano sabato 29 aprile alle ore 11:00.

Gli 'artigiani del gusto', dovranno dare libero spazio alla fantasia per l'area espositiva più bella ed originale. Con la card degustazione, inoltre, si avrà la possibilità di acquistare prodotti scontati del 10% presso gli espositori. Tanti stand che, dalla fragole ai funghi, dal pane alla pizza, passando per i formaggi e l’antica norcineria daranno la possibilità di tuffarsi in un mondo di sapori.

I mercati della terra di Slow food riempiranno lo spazio di piazza Garibaldi con i loro prodotti; in piazza del Mercato cantine aperte per la degustazione di vini e punto ristoro dove sarà possibile pranzare o cenare (bicchiere di vino compreso), dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 20:00.

Nella tre giorni, non mancherà lo sport: torneo di calcio, con le squadre giovanili di Roma e provincia, nell’impianto del Monte Compatri Sporting center e gestito dall’Academy football club; la Spartan divertical race: la corsa campestre organizzata dalla Spartan sport academy.

Nell’area di San Silvestro, la Collina degli Asinelli organizza escursioni e il trekking someggiato nel cuore del parco regionale dei Castelli Romani; a solo un euro con il ticket Degustando. Per gli appassionati di tiro con l’arco appuntamento con gli arcieri tuscolani.

Nella sala consiliare di Tinello Borghese (via Placido Martini 1), invece, mostra fotografica a cura dell’Archeoclub che racconta Monte Compatri nel tempo.

Il Centro storico sarà visitabile grazie alla guida dell’associazione Archeoclub, a bordo del trenino turistico (gratis per chi acquista la tessera della fiera), per ammirare il Duomo dell’Assunta, Tinello Borghese, Borgo Ghetto e il belvedere di piazza della Repubblica, dove godere di una vista mozzafiato su Roma.

Gratuiti i parcheggi in città (via Cavour, via dei Sassi e Campo sportivo). Per chi acquista il ticket, gratis anche la navetta della Metro C dal capolinea MonteCompatri/Pantano fino al centro urbano. In auto Monte Compatri è facilmente raggiungibile dall'autostrada Roma-Napoli (uscite Monte Porzio Catone e San Cesareo). Gli stand del gusto vi aspettano dal 29 aprile al 1 maggio. Perché Monte Compatri è Degustando.