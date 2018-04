Degustando: la Fiera del Gusto. Gli spettacoli di apertura e chiusura con le bande musicali Compatrum e Gavignano, accompagnate dalle majorettes; l’arte e la cultura monticiana spiegate dall’Archeoclub; i documentari che raccontano la storia di una comunità; i colori della natura alla Collina degli asinelli; il folklore con le associazioni Borgo Ghetto e Amici delle Fettuccine: torna l'appuntamento con il gusto, dove i sapori incontrano la tradizione. Perché Monte Compatri è Degustando. La 93esima edizione della fiera enogastronomica di San Giuseppe aprirà le sue porte domenica dal 29 aprile e fino al 1 maggio, con gli stand che offrono cibo, birre artigianali e vino dei Castelli Romani.

Degustando: la Fiera del Gusto

Il mercato dei produttori riempirà lo spazio di piazza Garibaldi con i prodotti tipici. Per degustare la tradizione e non solo basta acquistare la card da 10 euro (gratis per i bambini fino ai 12 anni), che dà diritto a un assaggio nei quattro punti ristoro, dislocati nel centro storico monticiano e distribuiti dai membri di Borgo Ghetto che indosseranno abiti storici nella tre giorni del gusto.

Nella sala consiliare di Tinello Borghese (via Placido Martini 1), una mostra fotografica a cura dell’Archeoclub e la proiezione di due documentari: il primo sulla storia dell’acqua, a cura di Franco D’Acuti; il secondo realizzato da Controluce, che racconta i 40 anni di lavoro dell’associazione del Photoclub monticiano. Il 1 maggio spazio alle tecniche pittoriche dell’artista monticiana Tiziana Properzi.

Il Centro storico sarà visitabile grazie alla guida dell’associazione Archeoclub, a bordo del trenino turistico, per ammirare il Duomo dell’Assunta, Tinello Borghese, Borgo Ghetto e il belvedere di piazza della Repubblica, dove godere di una vista mozzafiato su Roma e assaporare i piatti distribuiti dai punti ristoro.

La Collina degli Asinelli organizza giri nel cuore del centro storico, oltre a laboratori su come fare il sapone. E, in collaborazione con l’Archeoclub, organizza il premio ‘Vicolo più bello’. Non mancherà un’area giochi per bambini e la Spartan divertical race, la corsa campestre tra i monti di San Silvestro, grazie alla Spartan Sport Academy-sezione running.

“Anche quest’anno un appuntamento importante per la nostra comunità e per tutti i Castelli Romani, dove non mancheranno alcune novità e tante conferme – dichiara il sindaco Fabio D’Acuti – . Gli stand del gusto vi aspettano dal 29 aprile al 1 maggio. Perché Monte Compatri è Degustando”.

Gratuiti i parcheggi in città (via Cavour, via dei Sassi e Campo sportivo). Per chi acquista il ticket, gratis anche la navetta della Metro C dal capolinea MonteCompatri/Pantano fino al centro urbano. In auto Monte Compatri è facilmente raggiungibile dall'autostrada Roma-Napoli (uscite Monte Porzio Catone e San Cesareo).